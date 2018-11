Berlim cerca feira de Natal onde ocorreu atentado em 2016

Os preparativos para o mercado de Natal nas proximidades da igreja Gedächtniskirche, em Berlim, incluem este ano medidas severas de proteção contra o tipo de ataque terrorista na capital alemã em 2016.

Com o objetivo de testar um novo conceito de segurança, enormes cestos gradeados de metal e sacos de areia vão formar uma fortaleza em torno da praça Breitscheidplatz, onde o tunisiano Anis Amri executou um atentado com um caminhão roubado, com o qual ele avançou sobre as barracas do mercado de Natal, matando 12 pessoas e ferindo mais de 70 no dia 19 de dezembro de 2016.

Enormes cestos gradeados de metal com sacos de areia dentro isolam as barracas da feira de Natal

A partir esta segunda-feira (19/11), operários enfileiraram mais de cem cestos gradeados quadrados, que estão sendo preenchidos com sacos de areia. As laterais e os acessos para pedestres já haviam sido bloqueados com pilastras de metal.

As medidas podem proteger de ataques com caminhões de até 40 toneladas e custarão cerca de 2,5 milhões de euros à cidade.

Na data em que se lembra o ataque, 19 de dezembro, está planejada a realização de uma cerimônia em memória das vítimas. Haverá também um minuto de silêncio e, à noite, uma missa.

Os mercados de Natal deste ano em Berlim deverão estar abertos a partir da próxima segunda-feira.

