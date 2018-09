Berlim, a cidade dos recadinhos públicos

Procurando apartamento ou o amor da sua vida? Incomodado com o vizinho? Indignado com o roubo da bicicleta? Vendendo algo? Aparentemente, a melhor maneira para ser ouvido em Berlim é deixando um recado num poste, numa árvore, porta ou parede. A cidade é capital dos recadinhos públicos. Esse método parece ser bem eficiente, pois, ao caminhar por ruas e parques berlinenses, é quase impossível não ser confrontado com algumas destas mensagens.

Os bilhetes vão dos mais simples, como "faço frete”, ao mais elaborados: "Querida corja de estudantes do segundo andar, por favor, parem de fumar maconha pelados ou comprem uma cortina. Preciso responder a muitas perguntas perturbadoras do meu filho que nenhum pai de uma criança desta idade deseja responder”.

A jornalista Clarissa Neher vive em Berlim desde 2008

Para documentar e homenagear os recadinhos deixados por Berlim, o autor e blogueiro Joab Nist criou em 2010 o blogNotes of Berlin, onde ele reúne as mensagens que coleciona há alguns anos.

Seu interesse no tema foi despertado por uma mensagem colada num poste de uma avenida do bairro de Prenzlauer Berg, em 2004: um jovem procurava uma mulher que ele tinha visto no metrô. Nist, que já se interessou por uma garota que havia visto no metrô, mas não teve coragem de conversar com ela, se identificou com o autor da busca.

Desde então, o blogueiro passou a reunir recados curiosos espalhados pela cidade. Com o passar dos anos, Nist conquistou milhares de seguidores, que também enviam fotos das mensagens encontradas por Berlim. Cada uma delas é postada com a indicação de onde foi avistada. Atualmente, a página do blog tem cerca de 166 mil seguidores no Facebook e 187 mil no Instagram.

Entre os recados mais comentados e curtidos do blog estão:

"Adoraria roubar sua bicicleta, mas comprar é mais justo. Me ligue” (Deixado numa bicicleta)

"Já pensaram em se separar?” (Deixado na porta de um apartamento onde o casal briga muito)

"Atenção, pais! Crianças não vigiadas ganharão café expresso duplo e um cachorrinho. A administração” (Colado na vitrine de uma loja)

"Cerveja grátis!!!!! Agora que tenho sua atenção, finalmente posso fazer meu pedido: procuro urgentemente uma namorada” (Colado num poste).

"Se eu perguntar se você quer me dar seu e-mail, diga, de preferência, 'não' em vez de me dar um errado” (Deixado numa estação de metrô)

Clarissa Neher trabalha como jornalista freelancer para a DW Brasil e mora desde 2008 na capital alemã. Na coluna Checkpoint Berlim, publicada às segundas-feiras, escreve sobre a cidade que já não é mais tão pobre, mas continua sexy.

