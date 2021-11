A 9ª Sinfonia de Beethoven pelo mundo

[Vídeo] Ludwig van Beethoven está em todo lugar. Sua 9ª Sinfonia é uma das obras clássicas mais tocadas ao redor do mundo. A DW visitou três continentes e encontrou marcas do gênio alemão num coro de 10 mil cantores em Osaka, numa orquestra na República Democrática do Congo e num projeto social de música clássica na favela paulistana de Heliópolis.