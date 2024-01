Aposentado, Beckenbauer se dedicou ao golfe. Vez por outra ainda estampava negativamente as manchetes, como quando minimizou as denúncias de maus tratos aos trabalhadores nas sedes da Copa do Mundo do Catar. "Não vi nenhum escravo lá", afirmou. Apesar de tudo, foi homenageado no Hall da Fama do Futebol Alemão logo após o prêmio ser criado, em 2018.