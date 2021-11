Os Beatles são até hoje a banda mais bem sucedida e, provavelmente, mais famosa do mundo. A fama do quarteto inglês cresceu de forma quase imensurável. A banda marcou a história da música rock e pop do século 20.

A carreira dos Beatles começou em 1962, no Star-Club de Hamburgo, local de rock em que várias bandas se lançaram. Pouco depois, os quatro jovens de Liverpool já eram superstars, desencadeando ataques de histeria onde quer que se apresentassem. No dia 13 de outubro de 1963, os Beatles fizeram sua primeira aparição na televisão britânica. Os integrantes da banda foram Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr. A histeria do público entrou para a posterioridade com o nome de Beatlemania.