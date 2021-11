B.B. King vendeu milhões de discos em seis décadas de carreira e entrou para o Hall da Fama do Blues e do Rock. Em 2009, ele recebeu seu 15º Grammy pelo album "One Kind Favor".

Ele é considerado um dos guitarristas mais influentes da história da música. Nascido no estado americano do Mississipi, Riley B. King já cantava música gospel desde a infância. O 'rei do blues' morreu em 2015 aos 89 anos de idade, em Las Vegas.