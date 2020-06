Bayern é campeão alemão pela oitava vez seguida

O Bayern de Munique se tornou octocampeão alemão nesta terça-feira (16/06) ao vencer o Werder Bremen por 1 a 0 fora de casa. Com a vitória, o clube chega a 76 pontos, dez a mais que o vice-líder da tabela de classificação, o Borussia Dortmund, que tem apenas nove pontos a disputar.

Artilheiro do campeonato nacional com 31 gols, Robert Lewandowski foi quem marcou o título do Bayern, aos 43 minutos do primeiro tempo, no Weserstadion, em Bremen.

A equipe bávara ainda atuou com um homem a menos por cerca de 15 minutos, devido à expulsão de Alphonso Davies, mas manteve o placar e pôde comemorar seu oitavo título consecutivo do Campeonato Alemão com duas rodadas de antecipação.

A partida ocorreu com portões fechados nesta terça-feira, em meio à pandemia de covid-19, e a festa do título teve de ocorrer sem torcida.

O resultado confirma o domínio do clube na Alemanha em toda a história e, com ainda mais força, na década atual. São agora 30 títulos da liga. "Mostramos que somos o melhor time da Alemanha", disse Lewandowski.

Na década, a distância para os adversários ficou ainda maior. O Dortmund conquistou o bi nas temporadas 2010-2011 e 2011-2012, mas depois o Bayern, que jamais havia conquistado mais que três títulos consecutivos até então, emplacou nada menos que oito conquistas.

A equipe dirigida por Hansi Flick, que assumiu o cargo durante a temporada, depois da demissão de Niko Kovac, foi a única a vencer as sete partidas que disputou após a pausa no Campeonato Alemão provocada pela pandemia de coronavírus. Mais que isso, vive uma sequência de 18 jogos de invencibilidade pela Bundesliga, com 17 vitórias e um empate com o RB Leipzig em 0 a 0.

Apesar dos muitos grandes jogadores do elenco, o título teve um destaque individual, o artilheiro Lewandowski. Aos 43 minutos do primeiro tempo, Boateng lançou, e o polonês dominou com estilo, girou e arrematou para fazer 1 a 0.

O Werder, vice-lanterna, pouco incomodou, mesmo após ficar com um jogador a mais, aos 34 minutos do segundo tempo, quando Davies recebeu cartão vermelho. Aos 45, veio a grande chance para o empate, mas o goleiro Neuer fez uma bela defesa para interceptar o cabeceio de Osako.

Único brasileiro do elenco campeão, o meia Philippe Coutinho não esteve sequer entre os reservas e não participou da festa do título. Emprestado pelo Barcelona, ele não continuará no Bayern na próxima temporada.

Também nesta terça-feira, o Freiburg, sétimo colocado, recebeu o Hertha Berlim, 11º colocado, e venceu por 2 a 1. Os visitantes contaram com o atacante Matheus Cunha apenas nos últimos instantes de partida. Já o Union Berlin bateu o lanterna e já rebaixado Paderborn 07 por 1 a 0 na capital e se garantiu na elite.

