Base militar russa sofre ataque de drones ucranianos

O exército ucraniano confirmou ter atingido uma base militar russa na região de Lipetsk nesta sexta-feira (09/08), durante um ataque noturno que destruiu armazéns de munição. Mais cedo, a Rússia havia declarado estado de emergência após relatar um ataque "maciço" de drones no local, levando a uma ordem de evacuação das áreas vizinhas.

"Ontem à noite, as Forças de Defesa da Ucrânia atacaram o campo de pouso de Lipetsk", comunicou o Estado-Maior ucraniano via Telegram, acrescentando que havia atingido "armazéns e várias outras instalações com bombas aéreas guiadas". Segundo o post, "várias fontes de ignição foram registradas, teve início um grande incêndio e foram observadas várias detonações".

O órgão acrescentou ainda que aeronaves russas Su-34, Su-35 e MiG-31 estavam estacionadas na base militar no momento do ataque.

Estado de emergência e ordem de evacuação

Inicialmente, o governador da região de Lipetsk, Igor Artamonov, rejeitou os apelos nas mídias sociais para que as pessoas deixassem a área, alegando que eram "espalhados pelo inimigo a fim de semear o pânico".

"A detonação de objetos explosivos ocorreu longe de edifícios civis. Todos os serviços de emergência estão no local", escreveu Artamonov no Telegram.

No entanto, ele acabou rapidamente mudando de postura, emitindo ordens de evacuação para quatro vilarejos vizinhos.

"Para eliminar as consequências da detonação de objetos explosivos, foi introduzido um estado de emergência no distrito municipal de Lipetsk", disse. "Pontos de acomodação temporária e transporte estão sendo preparados."

Mais tarde, Artamonov disse que o nível de ameaça havia sido suspenso, mas que pelo menos seis pessoas haviam morrido. Explosões também teriam danificado instalações de energia.

Diversos ataques noturnos

Outro ataque de drones ucranianos também foi relatado na região de Belgorod, perto da fronteira com a Ucrânia. De acordo com o governador regional Vyacheslav Gladkov, as defesas aéreas russas abateram 29 drones e o ataque causou danos materiais, mas não fez feridos.

Também na cidade de Sebastopol, na península da Crimeia, anexada ilegalmente pela Rússia em 2014, o governador Mikhail Razvojaïev anunciou ataques de drones aéreos e marítimos.

Segundo o Ministério da Defesa russo, 75 drones ucranianos, em várias regiões, incluindo Lipetsk, foram abatidos durante a noite. Não ficou imediatamente claro quantos drones conseguiram avançar.

Avanços da Ucrânia

O ataque da madrugada desta sexta-feira ocorre no momento em que as forças ucranianas dão continuidade a uma ofensiva dentro da província russa de Kursk, que desde terça-feira enfrenta uma incursão armada da Ucrânia. Mais de mil soldados ucranianos e dezenas de veículos blindados estão envolvidos no ataque surpresa.

A cidade de Lipetsk fica a cerca de 330 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, a leste da região da fronteira de Kursk e, portanto, mais para o interior da Rússia.

Também nesta sexta-feira, o exército ucraniano afirmou ter repelido completamente um ataque de drones russos. De acordo com a força aérea, o sistema de defesa aérea teria abatido todos os 27 drones em sete regiões durante a noite: Kiev, Poltava, Sumy, Mykolaiv, Kherson, Donetsk e Dnipropetrovsk.

