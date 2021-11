O poeta e performer Bas Böttcher nasceu em Bremen e estudou Design & Mídia na Universidade Bauhaus, em Weimar. Bastante eclético, subiu ao palco em museus como o Martin Gropius Bau ou teatros como a Schauspielhaus.

Bas Böttcher se tornou primeiramente conhecido no circuito de Slam Poetry e como músico da banda Zentrifugal. Ele ganhou o primeiro campeonato do gênero na Alemanha, em 1997, e se apresentou várias vezes no conhecido festival Open Mike, da Oficina de Literatura de Berlim. Daí em diante, tornou-se um nome frequente em festivais do gênero na Europa, ou representando a Alemanha em outros países através do Instituto Goethe. O autor alemão ganhou notoriedade em campeonatos de Slam Poetry fez performances na Bienal do Livro do Rio. Böttcher criou a Textbox, cabine na qual o público pode ouvir seus textos em qualidade de estúdio.