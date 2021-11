Em uma eleição histórica em 2008, o democrata Barack Obama tornou-se o primeiro afro-americano na Casa Branca e 44º presidente dos Estados Unidos.

Logo no início do governo, foi festejado principalmente pelos jovens do país, para quem Obama personificava a esperança, a mudança e a conciliação. Fora dos Estados Unidos, Obama – um ferrenho adversário da Guerra do Iraque – alcançou uma popularidade que há muito tempo não era obtida por um político americano, graças principalmente ao seu carisma e à sua retórica brilhante. Esta expectativa valeu-lhe o Prêmio Nobel da Paz.