Bangladesh é um país na Ásia que faz fronteira com a Índia e Myanmar. Dhaka é a capital e também a cidade mais populosa.

Bangladesh é um dos principais exportadores de produtos têxteis e vestuário no mundo. País tem histórico de acidentes causados em razão das más condições de trabalho. Um relatório de 2015 da organização Human Rights Watch descreveu as condições de trabalho no país como "deploráveis". Apesar de reconhecer que a indústria têxtil contribuiu para o aumento gradual do padrão de vida no país, o relatório da ONG conclui que isso ocorreu "ao custo de vidas humanas e do sofrimento dos trabalhadores da indústria têxtil, que lutam por um futuro melhor".