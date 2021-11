O Banco Central Europeu (BCE) é responsável pela gestão do euro, a moeda única da União Europeia (UE), e pela estabilidade dos preços no bloco. As políticas econômica e monetária da UE são definidas pela instituição.

O BCE, com sede em Frankfurt, na Alemanha, foi fundado em 1º de junho de 1998 com a adesão de 11 membros que haviam cumprido as condições necessárias para adotarem a moeda única em 1º de janeiro de 1999: Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda, Áustria, Portugal e Finlândia.