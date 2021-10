Baldwin teria sido avisado que arma era segura

O ator Alec Baldwin, que matou acidentalmente a diretora de fotografia Halyna Hutchins durante as filmagens do filme Rust, teria sido informado por um assistente de direção que a arma que disparou não estava carregada com munição verdadeira, mostra pedido de busca e apreensão divulgado na noite desta sexta-feira (22/10).

No momento em que equipe de filmagem se preparava para uma cena no local de gravação do filme em que Baldwin é protagonista e coprodutor - um rancho no deserto no estado de Santa Fé, no Novo México - o assistente de direção Dave Halls teria saído para buscar uma arma cenográfica e voltando pouco depois para a entregar ao ator.

No momento, Halls teria gritado a expressão "cold gun" (arma fria, na tradução literal), sinalizando que era seguro usar a arma, por ela não estar carregada com munição verdadeira, revela mandado de busca entregue a um tribunal de Santa Fé.

Quando Baldwin acionou o gatilho, porém, acabou atingindo fatalmente Hutchins e ferindo o diretor Joel Sousa, que foi socorrido e já teve alta hospitalar.

O mandado de busca também mostra que os investigadores queriam examinar a roupa usada por Baldwin, que ficou ensanguentada, assim como a arma que foi disparada, outras armas cenográficas e munições usadas na gravação do filme, assim como quaisquer filmagens que possam existir.

Armeira relatou estar apreensiva

A arma disparada era uma de três colocadas num carrinho de adereços fora da capela de madeira onde a cena seria gravada.

De acordo com o mandado de busca, Halls retirou a arma do carrinho e a entregou a Baldwin sem saber que estava carregada com cartuchos verdadeiros.

As três armas foram fornecidas pela armeira Hannah Gutierrez-Reed, de 24 anos, filha do famoso armeiro e dublê de Hollywwod Thell Reed.

Em setembro, ao participar de um podcast, Hannah disse que ficou apreensiva em assumir o papel de armeira principal pela primeira vez no filme The Old Way, seu trabalho anterior a Rust.

"Eu estava muito nervosa no início e quase não aceitei o trabalho porque não tinha certeza se estava pronta", disse ao podcast Voices of the West. "Mas estou conseguindo, correu muito bem", acrescentou.

Baldwin devastado

Baldwin, de 63 anos, disse na sexta-feira estar devastado. Ele se apresentou voluntariamente à polícia e prestou declarações. A rodagem do filme foi suspensa por tempo indeterminado.

"Não há palavras para expressar minha tristeza e choque pelo trágico acidente que tirou a vida de Halyna Hutchins, uma mulher, mãe e parceira profundamente admirada por todos nós. Estou cooperando com a investigação para descobrir como ocorreu essa tragédia", escreveu no Twitter.

Hutchins tinha 42 anos. Nascida na Ucrânia, ela formou-se no American Film Institute em 2015

"Não vou poder comentar os eventos ou o que estamos passando neste momento, mas agradeço que todos estejam me apoiado muito", disse Matthew Hutchins, marido da vitima, ao Business Insider.

Halyna Hutchins, à esquerda na foto, era nascida na Ucrânia

Denúncias de más condições

Vários funcionários da produção do filme Rust denunciaram más condições de trabalho e falta de segurança nas filmagens.

De acordo com fontes citadas pelo jornal Los Angeles Times, seis pessoas, entre operadores de câmeras e assistentes, se demitiram horas antes do acidente fatal. O motivo é que teria havido problemas com armas cenográficas, que na opinião deles não foram devidamente supervisionadas.

O escritório do xerife de Santa Fé não quis comentar o fato e disse que só terá mais informações na próxima semana.

"Ainda nem começamos a investigação forense sobre essa questão", disse o porta-voz do xerife, Juan Rios, em comunicado publicado pelo portal Deadline.

Além disso, três funcionários da produção não identificados disseram ao Los Angeles Times que um grupo de técnicos reclamou que havia "uma falta muito grave de medidas de segurança" no set.

Dois dias antes, Lane Luper, assistente de câmera filiado ao sindicato Aliança Internacional de Funcionários de Palcos Teatrais, descreveu condições de filmagem precárias em uma série de comentários no Facebook, revisados pela agência de notícias Efe.

"Neste momento, estou lutando para que minha equipe, neste filme, tenha quartos de hotel quando demorarmos ou estivermos cansados demais para dirigir uma hora de volta do local das filmagens até Albuquerque", escreveu.

Luper publicou os comentários em resposta a um vídeo no qual Baldwin incentivava o sindicato a convocar uma greve enquanto negociava um acordo com chefes de estúdios de Hollywood.

Erro inexplicável

Profissionais da indústria cinematográfica não conseguem explicar como uma arma cenográfica acabou causando a morte de alguém.

"Não há desculpa para que algo assim aconteça", disse Steve Wolf, especialista em armas usadas em produções cinematográficas, à rede CNN.

"Se você colocar uma bala de festim, você se certifica de que não há munição real no final. Está oca, é apenas pólvora e um pedaço de papel", comentou.

Armas cenográficas podem ser reais ou imitações, mas as diretrizes exigem que haja um supervisor com o único trabalho de verificá-las antes de entregá-las ao elenco.

le (efe, afp, ots)