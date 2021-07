Bélgica volta a ser castigada por enchentes

A Bélgica voltou a ser atingida neste fim de semana por fortes chuvas que provocaram enchentes em algumas regiões, mas não deixaram mortos. A cidade de Dinant, no sul, foi especialmente afetada, tendo registrado as piores inundações em décadas no sábado (24/07).

Uma tempestade de cerca de duas horas transformou as ruas do município belga em verdadeiros riachos, varrendo dezenas de carros e empilhando-os em um cruzamento, além de destruir calçadas e blocos de asfalto, enquanto os habitantes assistiam horrorizados das janelas.

Dinant foi poupada das enchentes devastadoras há cerca de dez dias que mataram 37 pessoas no sul da Bélgica e outras dezenas na Alemanha. Contudo, as tempestades violentas deste fim de semana surpreenderam a muitos.

"Moro em Dinant há 57 anos e nunca tinha visto algo assim", afirmou nas redes sociais o político Richard Fournaux, ex-prefeito da cidade que fica às margens do rio Mosa.

Ainda não houve estimativa precisa dos danos, com as autoridades locais afirmando apenas que o prejuízo seria "significativo", afirmou a emissora belga RTL.

A inundação não era mais perceptível neste domingo, mas muitos moradores tiveram trabalho para limpar casas, veículos e vias devido aos estragos causados pela tempestade.

Vários residentes ainda precisaram retirar água de suas residências e usar rebocadores e pás para remover a lama carregada pela água devido ao transbordamento de um reservatório.

Algumas das ruas ainda estavam fechadas ao trânsito neste domingo para ajudar nos trabalhos de limpeza, mas a situação no centro de Dinant já havia voltado à normalidade.

Outras regiões

A chuva de sábado também causou inundações e danos em outras partes da Bélgica, como a cidade de Namur e a região do Brabante Valão, ambas no sul do país.

Namur foi uma das cidades belgas atingidas por inundações neste fim de semana

Entretanto, desta vez as tempestades não atingiram as áreas que foram fortemente afetadas pelas inundações dos dias 15 e 16 de julho, que atingiram principalmente a província de Liège e a cidade de Verviers, no sudeste do território belga.

Mesmo assim, as autoridades dessas localidades, que ainda estão reparando os danos, optaram neste fim de semana por tomar precauções extremas devido aos avisos de tempestade.

O governador de Liège, Hervé Jamar, convocou no sábado uma reunião de crise e alertou os serviços de proteção civil, os bombeiros e o Exército, caso tivessem que agir. Já o município de Verviers instalou um centro esportivo para o caso de residentes precisarem se abrigar.

O Instituto Real de Meteorologia da Bélgica havia emitido um alerta laranja na sexta-feira para novas tempestades, mais localizadas do que as anteriores, mas alertando para a possibilidade de novos transbordamentos. O órgão advertiu sobre a possibilidade de mais chuvas até a próxima quarta-feira, mas neste domingo rebaixou o alerta de laranja para amarelo.

ek (AFP, Efe, Reuters, DPA)