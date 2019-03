Aula de islamismo em jardim de infância alemão gera protesto

Um jardim da infância em Düsseldorf, no oeste da Alemanha, denunciou à polícia uma série de ameaças recebidas por e-mail depois do anúncio de um projeto-piloto para empregar um religioso muçulmano na educação religiosa das crianças da instituição.

O jardim de infância, administrado pela igreja luterana, anunciou a iniciativa na semana passada, afirmando que a intenção é ensinar as crianças sobre diferentes credos, complementando, assim, as visitas regulares que já ocorrem de um pastor evangélico. O imã deve visitar o jardim de infância cerca de uma vez por mês, para ensinar as crianças sobre as características do islamismo. O jardim da infância onde o projeto será realizado tem há anos uma taxa em torno de 30% de crianças muçulmanas.

Hartmut Wölk, pastor responsável pela ideia, afirmou à mídia alemã que recebeu dezenas de mensagens agressivas o xingando de "renegado", "anticristo" e acusando-o de estar "preparando o caminho para instituir a sharia na Alemanha", em referência à lei islâmica.

"Nós esperávamos as críticas, mas jamais experimentei algo assim", afirmou o religioso, em entrevista ao jornal Rheinische Post.

"Os xingamentos e ameaças contra a administração do jardim de infância são completamente inaceitáveis", frisou o secretário da Família do estado de Renânia do Norte-Vestfália, Joachim Stamp, acrescentando que o ocorrido é "uma prova da importância do diálogo entre as religiões e culturas para acabar com os preconceitos e medos".

Stamp disse, ainda, que diversidade religiosa tem que ser entendida "como enriquecimento e não como ameaça". O secretário ressaltou a importância de que já em jardins da infância seja incentivada a compreensão e tolerância pelas diferentes religiões, costumes e festas. "Crianças aprendem nos jardins da infância, de forma lúdica, valores importantes, como tolerância, respeito e justiça, que fortalecem nossa convivência social", sublinhou o secretário.

MD/kna/ots

