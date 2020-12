Atropelamento deixa mortos em Trier, na Alemanha

Pelo menos duas pessoas morreram e várias ficaram feridas nesta terça-feira (01/12), ao serem atropeladas no centro da cidade de Trier, no oeste da Alemanha. O motorista foi preso, e a polícia investiga o incidente.

O atropelamento aconteceu por volta das 14h (horário local) numa zona da cidade exclusiva para pedestres.

Seriam pelo menos dez feridos, segundo a emissora de rádio SWR, mas não se sabe a gravidade em que se encontram.

As duas mortes foram confirmadas no Twitter pela polícia de Trier, que pediu que a população evite espalhar especulações sobre o incidente.

Trier é um popular destino turístico na Alemanha e cidade mais antiga do país. Ela fica à beira do Rio Mosela e tem mais de dois mil anos. Foi residência imperial e a capital do Império Romano do Ocidente no final do século 3º, além de ser a cidade onde nasceu Karl Marx.

RPR/ots