Atrasos de trens põem pontualidade alemã em xeque

Mais de um terço dos trens de longa distância da Deutsche Bahn (DB) atrasou no ano passado, anunciou nesta sexta-feira (12/01) a ferroviária estatal alemã. De acordo com a companhia, uma das maiores do ramo na Europa, somente 64% dos trens rápidos (ICEs) chegaram ao destino pontualmente no ano passado, após a taxa ter ficado em 65,2% em 2022. É o pior índice de pontualidade da DB desde 2009.

A meta estabelecida de pontualidade de mais de 70% no transporte de longa distância já havia sido descartada pela empresa há alguns meses.

Por outro lado, a pontualidade dos trens regionais (REs) foi significativamente melhor: 91% dos trens chegaram ao destino com menos de seis minutos de atraso e, portanto, podem ser considerados como dentro do horário, conforme a definição da DB.

Para comparação, em 2020, 95,6% dos destinos nos serviços regionais e 81,8% nos serviços de longa distância foram alcançados no horário.

Motivos dos atrasos

Entre os motivos citados pela companhia para os constantes atrasos estão principalmente as muitas obras nas linhas férreas. "Cerca de 75% dos trens de longa distância tiveram que reduzir a velocidade em pelo menos um canteiro de obras em sua viagem no final do ano", anunciou a DB.

A infraestrutura ferroviária na Alemanha é considerada defasada. Muitas linhas precisam urgentemente de reformas e, portanto, estão sujeitas a interrupções. Vários trechos serão renovados gradualmente a partir deste ano.

Até 2030, a DB quer transformar dezenas de linhas em corredores de alto desempenho por meio de uma chamada reforma geral. Durante esse tipo de obra, a respectiva rota geralmente fica completamente fechada por meses, o que provavelmente acarretará interrupções para os passageiros.

A falta de pontualidade dos famosos trens alemães tem gerado memes na internet ironizando a DB: em tom de brincadeira, muitos dizem que ela não deveria mais se chamar "Deusche Bahn", mas apenas "Bahn", devido o nível de atrasos, o que não seria nada alemão.

O dia com mais atrasos e o mais pontual

A DB também divulgou nesta sexta-feira que o dia com mais atrasos em 2023 foi 22 de dezembro, às vésperas do Natal e em meio à tempestade Zoltan, que interrompeu o tráfego na Alemanha como um todo, inclusive nos aeroportos. A taxa de pontualidade nos trens de longa distância neste dia foi de apenas 35,6%.

Por outro lado, o dia mais pontual do ano passado foi a véspera de Ano Novo: 84,2% dos destinos foram alcançadas a tempo em 31 de dezembro.

