Ativistas bloqueiam acesso a aeroportos na Alemanha

Ativistas em defesa do meio ambiente bloquearam o acesso a três dos principais aeroportos da Alemanha nesta quarta-feira (23/02), em protesto por uma política mais consistente em favor do clima e contra o desperdício de alimentos.

Membros do grupo Uprising of the Last Generation ("Levante da última geração”) tentaram impedir o tráfego aéreo de passageiros e de cargas nos aeroportos de Frankfurt, Munique e Berlim.

Os ativistas exigem que o governo alemão adote medidas para pôr fim ao desperdício de alimentos, com o argumento que o despejo de grandes quantidades de comida ainda utilizável contribui para a fome e para o aquecimento global.

Protestos anteriores do grupo, que incluíam o bloqueio de acessos a estradas e portos, atraíram críticas de autoridades e políticos de diferentes tendências. O ministro alemão da Justiça, Marco Buschmann, do Partido Liberal Democrático (FDP), afirmou que "protestos não autorizados em rodovias são e continuarão a ser ilegais”.

O parlamentar do Partido Verde Jürgen Trittin disse compreender a motivação dos manifestantes, e que os atos de desobediência civil não fazem deles criminosos violentos. Buschmann e Trtittin são membros de legendas que compõem a coalizão de governo na Alemanha.

Por outro lado, a também verde ministra alemã do Meio Ambiente, Steffi Lemke, declarou que o bloqueio de rodovias não contribui em nada, e é um erro. A frustração na Alemanha com o fracasso do país em atingir as metas climáticas não justificaria esse tipo de protesto, criticou.

Sem grandes perturbações

Em Berlim, o bloqueio não gerou grandes perturbações, com a polícia removendo os manifestantes logo pela manhã. Na capital bávara, quatro homens e mulheres se colaram a duas vias de acesso ao aeroporto. Segundo a polícia, no entanto, os bloqueios podiam ser facilmente contornados.

Em Frankfurt, seis ativistas bloquearam o acesso ao terminal de cargas, portando faixas com slogans contra o desperdício de alimentos, além de outros atos em torno do aeroporto, como em alguns cruzamentos e rodovias de acesso.

Os bloqueios se assemelham aos protestos realizados em 2021 pelo grupo Insulate Britain, que obstruiu diversas rodovias e estradas em Londres e outras cidades britânicas.

