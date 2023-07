Ativistas paralisam aeroportos na Alemanha por algumas horas

Protesto ambientalista interrompeu voos e decolagens por quase quatro horas em Hamburgo e restrições e atrasos em Düsseldorf. Em outro episódio, ativista foi arrastado por caminhão em ato no norte do país.

Ativistas do grupo ambientalista alemão Letzte Generation (Última Geração) bloquearam as pistas de decolagem de dois aeroportos no país nesta quinta-feira (13/07), tumultuando o começo das férias de verão de alguns.

O aeroporto de Hamburgo, no norte da Alemanha, teve que interromper operações durante quase quatro horas, entre 6h10 e 9h50. A paralisação provocou o cancelamento de 17 aterrissagens e 19 decolagens. Dez chegadas de voos tiveram que ser desviadas para outros aeroportos.

Segundo a polícia, vários ativistas invadiram a área restrita do aeroporto e se colaram às pistas de pouso e decolagem.

"Estamos protestando contra a falta de planejamento e aplicação da lei do governo sobre a crise climática", disse o grupo.

Crítica contra crescente tráfego aéreo

Os ativistas do clima criticam o aumento contínuo do número de passageiros das companhias aéreas e as emissões associadas no setor da aviação.

"Em vez de apresentar um plano concreto sobre como isso pode ser evitado e como a meta de redução de emissões exigida legalmente pode ser alcançada, o Ministério dos Transportes está optando pela 'abertura tecnológica'", afirmou o Letzte Generation.

Em Düsseldorf, no oeste da Alemanha, membros do grupo também se colaram às pistas do aeroporto. Um fotógrafo da agência de notícias DPA informou que de seis a sete pessoas conseguiram acesso às pistas de pouso e decolagem pela manhã.

As operações de voo ficaram temporariamente restritas, e foram registrados atrasos de voos, segundo a administração do aeroporto.

Caminhão arrasta ativista

As ações do grupo, que, além de distúrbios de aeroportos e ataques a obras de arte em museus, incluem frequentes bloqueios de autovias, levaram nos últimos meses a confrontos com motoristas e resultaram em centenas de processos judiciais contra os ativistas.

Durante um protesto no norte da Alemanha na quarta-feira, um ativista foi arrastado por um caminhão. Segundo a polícia, o incidente aconteceu em uma estrada principal durante um protesto em Stralsund, no estado de Mecklenburg-Pomerânia Ocidental.

O vídeo do incidente mostra o motorista do caminhão puxando três manifestantes que estavam bloqueando o tráfego para fora da estrada e ameaçando esmurrar pelo menos um deles. Em seguida, o homem volta ao volante e dá partida no veículo. Um jovem ativista, que havia voltado a se sentar em frente do veículo, é então empurrado por cerca de um metro. O ativista aparentemente saiu ileso e foi examinado por um médico logo depois.

O motorista do caminhão, de 41 anos, seguiu em frente, mas se apresentou à polícia mais tarde. Ele é investigado por tentativa de lesão corporal grave e já entregou às autoridades sua carteira de habilitação.

