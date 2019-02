Ativista que protestou em avião na Suécia é condenada

A ativista sueca Elin Ersson, que protestou dentro de um avião, em Gotemburgo, para impedir a deportação de um cidadão afegão em julho do ano passado, foi condenada nesta segunda-feira (18/02) a pagar uma multa de cerca de 290 euros, aproximadamente 1,2 mil reais, por violar leis de segurança aérea.

Em 23 de julho de 2018, Ersson, de 21 anos na época, se recusou a sentar para impedir a decolagem do avião e filmou a ação com o celular. O vídeo, em que a jovem argumenta que o homem provavelmente corria risco de vida no Afeganistão, viralizou na internet.

A ação havia sido planejada após família de Ismael Khawari, de 21 anos, entrar em contado com a rede da qual ela faz parte. Ersson esperava encontrar no avião o jovem e outro afegão, mais velho, que também deveria ser deportado. Khawari, no entanto, não estava a bordo daquele voo, apenas o outro homem, de 52 anos, que estava sob a vigilância de um oficial de imigração.

Ela seguiu mesmo assim com o protesto. A iniciativa acabou sendo bem-sucedida, e o afegão e oficial de imigração deixaram o avião após uma ordem do piloto. Pouco depois, ela foi retirada por seguranças. Os dois afegãos acabaram, porém, sendo deportados da Suécia.

A defesa de Ersson afirmou que pretende recorrer da decisão do tribunal.

Em 2015, mais de 160 mil pessoas – incluindo 35 mil adolescentes - chegaram ao país e solicitaram refúgio. A maior parte deles veio do Afeganistão. Apenas 28% conseguiram obter o status de refugiado.

Vários países europeus consideram o Afeganistão um país "seguro" e não impõem restrições para a deportação, mas ativistas afirmam que a situação continua grave.

CN/dpa/afp

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| WhatsApp | App | Instagram | Newsletter