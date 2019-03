Atiradores deixam mortos em escola na Grande São Paulo

Dois homens encapuzados abriram fogo em uma escola estadual em Suzano, na Grande São Paulo, matando ao menos sete alunos e um funcionário nesta quarta-feira (13/03). A motivação do ataque e a identidade dos atiradores ainda não foram esclarecidas.

As primeiras informações dão conta de que haveria ao menos outros dez feridos, de acordo com o jornal Folha de S. Paulo. O portal G1 afirma que 17 feridos foram hospitalizados.

Segundo a Polícia Militar, os atiradores, que aparentavam ser dois adolescentes, cometeram suicídio após abrir fogo na Escola Estadual Raul Brasil, no centro de Suzano. Testemunhas no local afirmam que o ataque ocorreu pouco depois do início das aulas.

A PM informou que policiais se dirigiam para atender outra ocorrência nas proximidades mas acabaram entrando na escola após ouvirem gritos dos alunos, pouco antes dos atiradores cometerem suicídio.

De acordo com o Censo Escolar de 2017, a escola estadual Raul Brasil tem 358 alunos que estudam entre o 6º e o 9º ano do ensino fundamental e outros 693 que frequentam o ensino médio.

Além da presença dos policiais, que contam com dois helicópteros que sobrevoam a região, também foram enviadas ao local seis unidades do Corpo de Bombeiros e ambulâncias. O governador do estado, João Dória, também se encaminhou para a escola.

