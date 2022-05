Atirador mata ao menos 21 em escola no Texas

Ao menos 21 pessoas foram assassinadas nesta terça-feira (25/05) durante um ataque armado em uma escola primária de Uvalde, cidade com 15 mil habitantes no sul do estado americano do Texas.

O agressor "atirou e matou, de forma horrível e incompreensível", disse o governador do Texas, Greg Abbott, em uma entrevista coletiva. Foram ao menos 19 estudantes mortos e dois adultos, entre eles ao menos um professor.

Abbott disse que o suspeito, identificado como Salvador Romas, também tinha morrido, e que "acredita-se que os oficiais que reagiram o mataram". Ele era morador de Uvalde e estava armado com uma pistola e provavelmente também com um fuzil.

Autoridades afirmaram que, antes de partir em direção à escola, Romas atirou em sua avó – que foi transportada com vida a um hospital.

Moradores de Uvalde lamentam o tiroteio na escola primária da cidade Foto: Marco Bello/REUTERS

O atentado foi iniciado às 11h32 locais (9h32 em Brasília), segundo a polícia. Ainda não há confirmação sobre o número de feridos.

O presidente americano, Joe Biden, que estava retornando de uma viagem à Ásia, foi informado sobre o tiroteio e "continuará a ser informado regularmente à medida que informações fiquem disponíveis", disse a Casa Branca, que deixou a bandeira do país à meia-haste em luto pelas vítimas.

"Suas orações estão com as famílias impactadas por este terrível evento, e ele falará esta noite quando voltar à Casa Branca", disse Karine Jean-Pierre, a assessora de imprensa da Casa Branca.

Bandeira dos EUA à meia-haste em luto pelas vítimas do ataque em escola no Texas. Foto: Anna Moneymaker/Getty Images

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, afirmou após o atentado em Uvalde que "já basta". "Precisamos ter a coragem de agir", disse.

O atentado é o pior em escolas americanas desde fevereiro de 2018, quando um ataque numa escola de Parkland, na Flórida, deixou 17 mortos.

Surto de violência armada

O tiroteio de terça-feira ocorreu menos de duas semanas depois que um atirador branco matou dez negros em um supermercado na segunda maior cidade do estado de Nova York, Buffalo.

Biden definiu o ataque em Buffalo como um ataque terrorista.

Os Estados Unidos têm sofrido repetidos tiroteios em massa e violência armada. De acordo com dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), foram registrados 19.350 homicídios com armas de fogo em 2020, um aumento de quase 35% em comparação com o ano anterior.

Ainda assim, regras mais duras para controlar o acesso a armas fogo não conseguiram ser aprovadas no Congresso americano.

bl (AFP, AP, dpa, Reuters)