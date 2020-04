Atirador deixa vários mortos em Nova Escócia, no Canadá

O mês de abril em imagens

PIB da China despenca no primeiro trimestre

A economia da China despencou no primeiro trimestre de 2020 devido à crise do coronavírus, que praticamente freiou a atividade econômica no país. O Escritório Nacional de Estatísticas (NBS) anunciou que o PIB chinês caiu 6,8% no período de janeiro a março, na comparação com o mesmo trimestre de 2019. É a primeira queda desde 1992, quando a China começou a divulgar dados trimestrais. (17/04)