Ataques aéreos atingem várias cidades da Ucrânia

Várias cidades da Ucrânia, incluindo a capital, Kiev, foram alvos de ataques com mísseis na manhã (horário local) desta segunda-feira (10/10), afirmaram autoridades ucranianas. A informação foi confirmada por jornalistas que estão no país.

Em Kiev, ao menos oito pessoas foram mortas e 24 ficaram feridas nos ataques, segundo um primeiro balanço. Um míssil atingiu um parquinho infantil, relatou um repórter.

Os ataques estão sendo vistos como uma reação da Rússia à explosão que, no sábado, atingiu a única ponte entre a Rússia e a Crimeia, anexada ilegalmente por Moscou em 2014. O presidente russo, Vladimir Putin, havia culpado os serviços secretos ucranianos, e o vice-chefe do Conselho de Segurança do país, Dimitri Medvedev, ameaçou com retaliação.

O comandante em chefe das Forças Armadas ucranianas, Valery Zaluzhny, afirmou que a Rússia disparou 75 mísseis contra a Ucrânia na manhã desta segunda-feira.

Explosão ao lado de uma pracinha infantil deixou uma grande cratera em Kiev Foto: Valentyn Ogirenko/REUTERS

"Querem nos varrer da face da Terra"

"A Ucrânia está sendo atacada com mísseis", afirmou o vice-chefe do gabinete presidencial, Kyrylo Tymoshenko.

O presidente Volodimir Zelenski também falou em ataques com mísseis e disse que as explosões deixaram vários mortos e feridos. "Eles estão tentando nos destruir e nos varrer da face da Terra", declarou.

O prefeito de Kiev, Vital Klitchko, afirmou que várias explosões atingiram o centro da capital ucraniana e que "infraestrutura crítica" foi danificada. O jornal diário Kyiy Independent noticiou que ao menos quatro explosões foram ouvidas no centro da capital no início da manhã desta segunda-feira.

Explosões em outras cidades

Há relatos de explosões também nas cidades de Lviv, Dnipro, Kharkiv e Zaporijia. Nesta cidade ao menos uma pessoa teria morrido, segundo autoridades de saúde. O governo da Ucrânia afirmou que houve explosões em muitas outras cidades além de Kiev.

As explosões em Kiev ocorreram por volta das 8h (horário local) e foram antecedidas pelo toques de alarmes antiaéreos.

Várias colunas de fumaça escura eram visíveis em diferentes pontos da cidade, de acordo com vídeos divulgados nas redes sociais.

O último bombardeio em Kiev havia ocorrido em 26 de junho.

as (Lusa, AFP, AP, Reuters)

