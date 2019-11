Ataque terrorista em Londres deixa dois mortos

A polícia do Reino Unido matou a tiros um homem na Ponte de Londres, no coração da capital britânica, após um ataque nesta sexta-feira (29/11). Segundo as autoridades, o homem atacou vários pedestres com uma faca. Duas pessoas - um homem e uma mulher - morreram no ataque e três ficaram feridas.

Neil Basu, chefe do departamento de antiterrorismo da Scotland Yard, descreveu o incidente como um atentado terrorista e confirmou que o homem atingido era o suspeito do crime. Ele vestia um colete explosivo falso.

Segundo o jornal The Times, o agressor era um radical islâmico que já havia sido condenado no passado por “atividades terroristas” em 2012. De acordo com o jornal, que citou fontes policias, o homem deixou a prisão em dezembro de 2018 sob condicional e desde então vinha usando uma tornozeleira eletrônica. Seu nome também era conhecido pelo MI5, principal agência de inteligência do Reino Unido, e da polícia. Segundo a polícia, o terrorista foi identificado como Usman Khan, de 28 anos.

Imagens de vídeo feitas por pessoas nas proximidades mostravam uma multidão correndo no local, com veículos parados na ponte e um caminhão atravessado na pista. Um dos vídeos parece mostrar policiais atirando contra um homem que havia sido retido por transeuntes.

Um grande número de policiais, alguns armados com submetralhadoras, chegou à região repleta de escritórios, bares, restaurantes e bancos, e retiraram as pessoas que ali estavam.

Os que trabalhavam nos muitos edifícios comerciais foram instruídos a permanecer onde estavam. Uma estação de metrô nas proximidades foi fechada. A Ponte de Londres liga o distrito de negócios da cidade à margem sul do rio Tâmisa.

Testemunhas afirmam ter visto o que aparentava ser uma luta corporal na ponte e escutado vários tiros. Um dos vídeos postados nas redes sociais mostrava homens em trajes civis se confrontando até um policial se aproximar e separá-los. Pouco depois foram ouvidos os disparos. Outras imagens mostravam policiais com armas em punho mantendo uma certa distância do suspeito.

Após o ataque, o primeiro-ministro, Boris Johnson, disse que " há muito tempo" que considera “um erro permitir aos criminosos violentos saiam da prisão de maneira antecipada".

Ele também disse que qualquer pessoa que possa ter envolvimento com a organização do ataque será "caçada e levada à Justiça”.

A Ponte de Londres liga o distrito de negócios da cidade à margem sul do rio Tâmisa

O incidente trouxe lembranças de um ataqueocorrido na Ponte de Londres em junho de 2017, quando terroristas avançaram com um veículo contra pedestres matando duas pessoas, antes de atacarem a faca outras em um mercado nas proximidades. O ataque naquele ano ocorreu a poucos dias das eleições gerais. Neste ano, os britânicos voltam às urnas no dia 12 de dezembro.

O gabinete do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse que ele estava recebendo informações sobre o ocorrido e retornava de um evento de campanha à sede do governo em Downing Street, nº 10.

Em declaração no Twitter, Johnson agradeceu os serviços de emergência e a "imensa bravura" das pessoas que agiram contra o suspeito. "Este é um incidente aterrador, e todos os meus pensamentos estão com as vítimas e seus familiares", afirmou.

