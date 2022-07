Ataque russo mata magnata ucraniano dos cereais

Mansão de Oleksiy Vadatursky foi atingida por míssil russo, matando milionário e sua esposa. Detentor de uma fortuna estimada em US$ 430 milhões, ele era um dos maiores empresários do setor agrícola ucraniano.

O ucraniano Oleksiy Vadatursky, de 74 anos, proprietário de uma das maiores empresas de comércio de cereais do país, morreu na noite de sábado (30/07) após um ataque russo. A mansão do milionário, na cidade de Mykolaiv, no sul da Ucrânia, foi atingida por morteiros, matando o oligarca e sua esposa, Raisa Mykhailivna.

Vadatursky era fundador e controlador da Nibulon, gigante do setor agrícola ucraniano especializada na produção e exportação de trigo, cevada e milho que também controla navios e estaleiros próprios. Sua empresa, uma das dez maiores do setor no país, exportou em 2021 um recorde de 5,64 milhões de toneladas de produtos agrícolas para um total de 38 nações.

Em 2021, a revista Forbes estimou a fortuna de Vadatursky em US$ 430 milhões (R$ bilhões) e o posicionou em 24º lugar no ranking das cem pessoas mais ricas da Ucrânia.

O comandante militar ucraniano da região, Vitaliy Kim, lamentou a morte e disse que a "contribuição de Vadatursky para o desenvolvimento da indústria agrícola e de construção naval, o desenvolvimento da região é inestimável". Vadatursky foi condecorado como "Herói da Ucrânia" em 2007 por suas contribuições para o desenvolvimento da agricultura no país.

Um assessor do chefe do gabinete do presidente ucraniano Volodimir Zelenski, disse acreditar que a Rússia deliberadamente visou o empresário no ataque. Mykhailo Podolyak declarou que um dos mísseis atingiu o quarto do empresário.

De acordo com as autoridades ucranianas, os ataques de ontem à noite à região também danificaram um hotel, duas escolas, um complexo esportivo e um posto de combustível na cidade. Um total de 12 mísseis foram disparados contra a cidade de Mykolaiv.

Mykolaiv está na rota principal para Odessa, o maior porto da Ucrânia no Mar Negro, que foi atingido repetidamente por ataques russos desde que o kremlin lançou sua invasão do país em 24 de fevereiro.

A Ucrânia e a Rússia são grandes exportadores de cereais e a interrupção das exportações ucranianas causada pela guerra tem elevado o preço de alimentos em todo o mundo. Kiev acusa a Rússia de roubar cereais e de queimar campos agrícolas, destruindo a infraestrutura econômica do país.

Na semana passada, os dois países assinaram um acordo mediado pela Turquia com o objetivo de permitir a exportação de cereais ucranianos, mas o acordo quase foi por água abaixo após a Rússia atacar o porto de Odessa no dia seguinte. Mas neste domingo a Turquia disse que um primeiro navio com cereais ucranianos deve deixar Odessa na próxima segunda-feira.

