Ataque russo a mercado deixa mais de uma dezena de mortos

Ao menos 17 pessoas morreram e 33 ficaram feridas nesta segunda-feira (06/09) após um míssil russo atingir um mercado de rua e lojas na cidade de Kostiantynivka, no leste da Ucrânia. O ataque ocorreu no mesmo dia da visita do secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, a Kiev.

Imagens divulgadas pelo gabinete do presidente Volodimir Zelenski mostram uma enorme explosão atingindo o local. Foi o ataque russo mais mortal dos últimos meses, no conflito que teve início em fevereiro de 2022. Pelo menos uma criança estava entre as vítimas do ataque.

Zelenski condenou a agressão e confirmou que os locais atingidos na cidade industrial próxima de algumas das frentes e batalha eram um mercado, lojas e uma farmácia. "O mal russo deve ser derrotado o mais cedo possível”, disse o presidente em mensagem no Telegram.

"Quando alguém no mundo ainda tenta negociar qualquer coisa da Rússia, isso significa ignorar para essa realidade. A audácia do mal. O atrevimento da perversidade. Absoluta desumanidade", escreveu

Mais tarde, em uma conferência de imprensa em Kiev, ele disse acreditar que este tenha sido um ataque proposital a uma cidade pacífica.

"Quem conhece o lugar sabe muito bem que aquela é uma área civil", disse o presidente. "Não há nenhuma unidade militar nas proximidades. Foi um ataque proposital", criticou.

A policial informou que o mercado estava cheio de pessoas quando foi atingido em torno das 14h00 no horário local. Em torno de 30 quiosques foram danificados, além de 20 lojas, dois edifícios, vários automóveis e algumas linhas de energia.

Um vídeo divulgado pela polícia mostrava uma farmácia onde pessoas morreram, com o chão coberto de sangue.

Kostiantynivka, que antes da guerra tinha população de 70 mil pessoas, está localizada a cerca de 30 quilômetros de Bakhmut, cidade disputada por russos e ucranianos que acabou devastada após meses de intensos combates.

O ataque ocorreu na esteira de outros que atingiram infraestruturas civis, como lojas, um café e um hotel em cidades no leste da Ucrânia: A capital Kiev também foi alvejada, assim como a cidade portuária de Odessa, onde uma pessoa morreu.

Blinken em Kiev

Kostiantynivka fica a 560 quilômetros de Kiev, onde Blinken se reuniu com autoridades ucranianas para mais uma demonstração do apoio americano à Ucrânia.

Sua visita teve como objetivo avaliar os três meses da contraofensiva ucraniana e assegurar a continuidade do apoio de Washngton, enquanto outros aliados expressaram preocupação com com a lentidão dos esforços para retomar territórios invadidos por tropas russas no sul e leste do país.

"Queremos assegurar que a Ucrânia terá tudo o que necessita, não apenas para ter êxito na contraofensiva, mas também o que precisar em longo prazo, para garantir que tenham uma defesa forte", disse Blinken.

"Estamos determinados a continuar a trabalhar com nossos parceiros enquanto eles reconstroem uma economia forte e uma democracia forte."

Blinken anunciour em Kiev um novo pacote de ajuda financeira de mais de 1 bilhão de dólares.