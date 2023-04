Ataque em creche deixa ao menos quatro crianças mortas em SC

Homem invadiu instituição particular em Blumenau com um machado, matando e ferindo crianças. Assassino se entregou à polícia.

Um ataque perpetrado contra uma creche em Blumenau, Santa Catarina, deixou ao menos quatro crianças mortas nesta quarta-feira (05/04), informou a Polícia Militar do estado.

Outras quatro crianças ficaram feridas, segundo informações de um hospital de Blumenau obtidas pela emissora CNN. O estado de saúde das vítimas não foi informado. O Corpo de Bombeiros, por sua vez, falou em três feridos.

Segundo a imprensa brasileira, o ataque ocorreu no Centro Educacional Infantil Cantinho do Bom Pastor, uma instituição particular da cidade.

A polícia relatou que um homem de 25 anos entrou no local com um machado e atacou as crianças. Em seguida, ele saiu caminhando da creche e se entregou num batalhão da Polícia Militar. O agressor foi preso e encaminhado à Polícia Civil.

As autoridades agora apuram qual foi a motivação do autor, como ele planejou o ataque e se há mais envolvidos.

Em mensagem nas redes sociais, o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, lamentou a tragédia. "É com enorme tristeza que recebo a lamentável notícia de que a creche particular Cantinho do Bom Pastor, em Blumenau, foi invadida por um assassino que atacou crianças e funcionários. Infelizmente quatro não resistiram e morreram, além de três feridos."

Mello disse ainda que determinou "imediatamente a ação das nossas forças de segurança, que já estão no local". "O assassino já está preso. Deixo aqui a minha total solidariedade. Que Deus conforte o coração de todas as famílias neste momento de profunda dor", completou.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também se pronunciou. "Não há dor maior que a de uma família que perde seus filhos ou netos, ainda mais em um ato de violência contra crianças inocentes e indefesas. Meus sentimentos e preces para as famílias das vítimas e comunidade de Blumenau diante da monstruosidade ocorrida na creche Bom Pastor", escreveu no Twitter.

O ataque em Blumenau ocorreu pouco mais de uma semana depois de outro atentado contra uma instituição de ensino, desta vez uma escola em São Paulo. Em 27 de março, um adolescente de 13 anos, estudante do 8º ano do ensino fundamental, invadiu uma sala de aula com uma faca e matou uma professora.