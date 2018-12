Ataque deixa três mortos em Estrasburgo

Autoridades francesas afirmaram que um atirador abriu fogo na noite desta terça-feira (11/12) perto de um mercado de Natal no centro de Estrasburgo, cidade próxima da fronteira com a Alemanha que é sede do Parlamento Europeu.

Segundo a polícia, pelo menos 12 pessoas ficaram feridas - seis delas estão em estado grave - e três morreram.

Até 3h da manha no horário local (0h em Brasília), o atirador, um homem de 29 anos que era conhecido pelas autoridades por suspeita de radicalização, ainda continuava à solta. Um total 350 policiais participavam das buscas pelo atirador.

O prefeito da cidade, Roland Ries, pediu que a população permaneça em casa. A área central da cidade foi isolada pela polícia. Centenas de pessoas ficaram isoladas em bares e restaurantes até que a polícia declarasse a área segura. O ataque ocorreu em uma rua que dá acesso ao mercado de Natal da cidade.

Segundo a imprensa francesa, após disparar várias vezes, por volta de 20h no horário local (17h em Brasília) o atirador foi ferido em uma troca de tiros com policiais antes de fugir a pé. Um policial ficou ferido. Em seguida, ele tomou um refém, um motorista de táxi. Ele então percorreu parte da cidade de carro antes de soltar o refém. Depois, voltou a fugir a pé. As autoridades afirmam que ele está armado com uma pistola e uma faca.

Imagens divulgadas no Twitter mostraram pelo menos duas pessoas feridas numa rua no centro da cidade. Vídeos também registraram pânico entre pedestres e a presença de policiais armados patrulhando as ruas. Um vídeo também mostrou um policial gritando "Se abriguem! Terrorista!" para um grupo de pedestres.

As autoridades também acionaram um plano de emergência para os hospitais da região e todos os bares e restaurantes do centro foram fechados. A sede do Parlamento Europeu foi isolada. Horas depois do ataque, vários deputados ainda permaneciam dentro do prédio.

A fronteira entre a França e a Alemanha foi reforçada e um bonde que conecta Estrasburgo à cidade alemã de Kehl sobre o rio Reno teve a circulação interrompida.

Segundo a imprensa francesa, as autoridades identificaram o atirador graças às câmeras de segurança instaladas no centro da cidade.

Segundo o jornal Le Figaro, o atirador foi identificado como sendo Chérif C., de 29 anos, um morador de Estrasburgo. De acordo com fontes policiais citadas pelo jornal, havia uma operação policial planejada para interpelar o suspeito na manhã desta terça-feira no âmbito de uma investigação por tentativa de homicídio, horas antes do ataque, mas ele não estava em casa. No local, os policiais encontraram granadas, segundo a rede France Info.

Segundo o ministro do Interior, Christophe Castaner, o suspeito já era conhecido dos serviços de segurança do país, o que aumentou as especulações de que o ataque foi um atentado terrorista. De acordo com as autoridades, além de uma ficha criminal por crimes comuns na França e também na Alemanha, o suspeito tinha uma "ficha S" - que designa pessoas potencialmente ameaçadoras para a segurança nacional - por motivos de radicalização.

A polícia aponta por enquanto que apenas um homem teria cometido o ataque, sem a participação de um cúmplice. A seção antiterrorista do Ministério Público francês já informou que vai abrir um inquérito sobre o caso.

O governo francês também informou em comunicado que o presidente Emmanuel Macron conduziu uma reunião de crise no início da madrugada. O país foi colocado em estado de alerta, informou o Ministério do Interior.

As autoridades locais já informaram que o mercado de Natal não vai abrir na quarta-feira.

O público de um jogo de basquete em um ginásio ficou isolado durante a caçada ao atirador. Enquanto aguardavam autorização para sair, os espectadores cantaram a Marselhesa, o hino da França, em homenagem às vítimas do ataque.

Em dezembro, a cidade costuma estar repleta de turistas por causa do tradicional mercado de Natal, o mais antigo da França, e que acontece no centro desde 1570, quando Estrasburgo era parte do antigo Sacro Império Germânico.

Nos últimos anos, a segurança do mercado foi reforçada após a França se tornar palco regular de atentados cometidos por terroristas islâmicos e após o registro de um ataque na Alemanha. Em 2016, um mercado de Natal em Berlim foi alvo de um atentado que deixou 12 mortos. O grupo "Estado Islâmico" reivindicou o ataque.

Em novembro de 2017, cinco pessoas suspeitas de atividades terroristas foram presas em Estrasburgo. Anos antes, a cidade já vinha aparecendo na rota do terrorismo. Em 2000, a polícia alemã prendeu quatro homens de origem argelina em Frankfurt que eram suspeitos de planejar atentados a bomba no mercado de Natal e na Catedral de Estraburgo.

JPS/afp/rtr

