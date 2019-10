Ataque com faca deixa quatro policiais mortos em Paris

Um funcionário do setor administrativo das forças de segurança francesas, armado com uma faca, matou quatro agentes nesta quinta-feira (03/10), na sede do comando da polícia de Paris. Uma pessoa também ficou ferida.

O secretário regional do sindicato Alliance Police Nationale, Loïc Travers, disse que o autor do ataque, que trabalhava há mais de 20 anos no local, acabou sendo morto por outro policial com uma arma automática. A sede é localizada perto da catedral de Notre-Dame.

Segundo Travers, o agressor lancou o ataque no próprio setor onde trabalhava, a Diretoria de Inteligência da Políci. Depois, continuou a agressão em outras dependências da sede até que ele foi abatido no hall de entrada da sede. No momento do ataque, que aconteceu às 13h (8h em Brasília) o local se encontrava em plena atividade.

Ainda não foram reveladas as motivações do ataque.

As pontes que dão acesso à ilha onde fica a catedral e a sede da polícia foram fechadas pelas autoridades, que também interditaram a estação de metrô mais próxima. Além disso, todas as pessoas não envolvidas com a investigação aberta foram evacuadas do local.

Após o ataque, um alerta chegou a ser transmitido nos altos-falantes do Palácio da Justiça de Paris, localizado em frente à sede da polícia.

"Um ataque ocorreu na sede da polícia, a situação está sob controle, o setor permanece sob vigilância", alertou a mensagem.

O ministro do Interior da França, Christophe Castaner, foi até o local para acompanhar a operação. O presidente do país, Emmanuel Macron, também se deslocou à sede da polícia.

"Paris chora nesta tarde, após este espantoso ataque. O balanço é grave. Vários políciais perderam a vida. Em meu nome e em nome dos parasienses, os meus primeiros pensamentos vão para as famílias das vítimas", destacou no Twitter a prefeita de Paris, Anne Hidalgo.

O ataque ocorre no dia seguinte a um protesto que reuniu milhares de policiais em Paris, uma mobilização sem precedentes em quase 20 anos, em meio à inquietação da instituição com o aumento de suicídios e uma iminente reforma previdenciária.

Segundo organizações sindicais, 26.000 pessoas participaram dessa mobilização. Existem quase 150.000 policiais na França.

JPS/efe/afp

