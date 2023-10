Ataque a tiro em escola de SP deixa uma morta e três feridos

Um ataque a tiros na manhã nesta segunda-feira (23/10) deixou uma estudante morta e três alunos feridos na Escola Estadual Sapopemba, na zona leste de São Paulo.

Conforme informações da Secretaria de Segurança Pública, o autor dos disparos foi um adolescente de 16 anos, também aluno do colégio.

Por volta das 7h30, o jovem entrou armado na escola e efetuou diversos disparos, posteriormente sendo apreendido pela Polícia Militar (PM), junto com a arma, e levado para o 70º Departamento de Polícia.

A estudante que morreu levou um tiro na cabeça. Duas outras alunas atingidas foram levadas ao pronto-socorro do Hospital Sapopemba, com ferimentos no tórax e no ombro. Um outro estudante se machucou ao fugir do ataque.

O governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos), e o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, foram para o local do crime por volta das 10h.

Eles disseram que câmeras de segurança registraram o momento da ação, na qual o atirador teria disparado diretamente na cabeça da vítima, que estava de costas e descia uma escada do prédio.

Em um post nas redes sociais, o governador lamentou o episódio:

