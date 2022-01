Astronauta alemão se diz triste ao ver queimadas do espaço

Matthias Maurer afirma que a destruição ambiental no Brasil e em outras partes do mundo, que ele acompanha da Estação Espacial Internacional, o entristece e preocupa, e que a Terra é "incrivelmente bela" vista do alto.

O astronauta alemão Matthias Maurer, que está na Estação Espacial Internacional (ISS), declarou-se preocupado com a destruição ambiental que ele afirmou acompanhar do espaço.

"O ser humano interfere na natureza, e isso pode-se ver daqui", disse numa live da Universidade do Sarre, direto do espaço, nesta quarta-feira (26/01).

Maurer disse que uma de suas ocupações favoritas na ISS é observar a Terra do espaço, mas ele afirmou ver muitas coisas que o deixam triste, por exemplo as queimadas no Brasil e no Sudoeste da Ásia e o derretimento de geleiras.

Do espaço, os astronautas podem ver como a atmosfera é uma camada fina sobre a Terra. "É como uma bolha de sabão", comparou. Por isso todo astronauta na ISS se torna, imediatamente, um defensor do meio ambiente, acrescentou.

O planeta, visto do espaço, é "incrivelmente belo". "Mas logo teme-se por esse belo planeta", afirmou Maurer, que foi para a ISS em novembro de 2021.

"Eu gostaria que toda pessoa pudesse ter a oportunidade de um dia ver esse belo planeta aqui do espaço", completou.

