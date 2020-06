+ As principais notícias sobre a pandemia de coronavírus +

Resumo desta terça-feira (22/06):

Mundo tem 9,1 milhões de casos de covid-19, mais de 472,7 mil mortes e mais de 4,5 milhões de recuperados

Brasil tem 1.106.470 casos, 51.271 mortes e 571.649 recuperados, segundo Ministério da Saúde

Reino Unido se prepara para novas flexibilizações

China autoriza novos testes para vacina em humanos

Surto em frigorífico provoca novo lockdown na Alemanha

11:30 - Número de reprodução R volta a subir na Alemanha

O número de reprodução R, que indica a média de pessoas que uma pessoa infectada contagia, permaneceu por um longo tempo estável na Alemanha, abaixo de 1. Entretanto, desde 21 de junho, o fator tem estado entre 2 e 3, segundo o Instituto Robert Koch (RKI), responsável pelo controle e prevenção de doenças no país. Isso significa que uma pessoa infectada contamina, em média, de duas a três outras pessoas.

Segundo dados mais recentes, o número R na Alemanha é atualmente de 2,76, enquanto o chamado R de sete dias é de 1,83 – este reflete o desenvolvimento epidemiológico entre oito e 16 dias atrás e está menos sujeito a flutuações diárias.

Até a manhã desta terça-feira, RKI registrou na Alemanha um total de 190.862 infecções confirmadas e 8.895 mortos em decorrência da covid-19.

10:22 - Surto em frigorífico provoca novo lockdown na Alemanha

O governo do estado alemão de Renânia do Norte-Vestfália ordenou nesta terça-feira (23/06) a suspensão parcial da vida pública por um período de uma semana no distrito de Gütersloh, no oeste do país, após 1.553 funcionários de um frigorífico sediado na região terem testado positivo para a covid-19.

Segundo as autoridades locais, a população do distrito – que abriga o município homônimo de Gütersloh e tem cerca de 370 mil habitantes – voltará a sofrer, a princípio até a próxima terça-feira, os mesmos tipos de restrições que vigoraram em todo o país durante os primeiros estágios da pandemia, em março e abril.

Nesta terça-feira, o Instituto Robert Koch (RKI) para o controle e prevenção de doenças infecciosas apelou para que os alemães permaneçam cuidadosos em relação à covid-19. "Temos de continuar tendo cuidado", disse Lothar Wieler, chefe do RKI, em Berlim. "Se dermos uma chance para que o vírus se dissemine, ele se disseminará, como podemos ver nos eventos atuais de surto", acrescentou.

Leia a notícia completa

04:30 - Reino Unido deve anunciar mais flexibilizações

O primeiro ministro britânico, Boris Johnson, deve anunciar nesta terça-feira planos para reabrir bares, restaurantes e museus, suspendendo parte das medidas de distanciamento social destinadas a combater pandemia de coronavírus.

As novas medidas, que devem entrar em vigor em 4 de julho, devem ser anunciadas em meio a crescente pressão sobre o governo para que seja relaxada a exigência de que as pessoas em ambiente fechado mantenham distância de 2 metros entre si.

O setor de gastronomia argumenta que um metro de distância é suficiente para impedir a propagação do vírus. Muitos bares britânicos operam em pequenos espaços e já estão tendo dificuldade para se manter.

O Reino Unido tem o maior número de mortos pelo coronavírus na Europa, com mais de 42.700 óbitos. O país também tem a terceira maior cifra de mortos no mundo, depois dos Estados Unidos e do Brasil, que têm população muito maior.

01:20 - China autoriza novo teste para vacina em humanos

A China aprovou nesta terça-feira o início de testes em humanos de uma possível vacina desenvolvida pela Chongqing Zhifei Biological Products, confirmou a empresa. A substância recebeu um certificado das autoridades sanitárias chinesas para iniciar testes clínicos.

A potencial vacina foi codesenvolvida pela Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical e pelo Instituto de Microbiologia da Academia Chinesa de Ciências.

Na China, seis vacinas estão sendo submetidas a testes em humanos. Outros ensaios clínicos estão sendo realizados atualmente ao redor do mundo.

A farmacêutica francesa Sanofi SA também anunciou nesta terça-feira que espera obter aprovação para a distribuição de uma potencial vacina até o primeiro semestre do próximo ano, mais rápido do que o inicialmente previsto.

Resumo desta segunda-feira (22/06):

Mundo bate novo recorde de casos em 24 horas, com Brasil à frente

Falta de liderança no combate à pandemia é ameaça maior que o próprio vírus, alerta OMS

Pequim tem menor número de infecções desde eclosão de novo surto

Reino Unido tem menor cifra de mortes em 24 horas desde meio de março

