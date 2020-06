+ As principais notícias sobre a pandemia de coronavírus +

Resumo deste sábado (20/06):

Mundo tem 8,68 milhões de infectados por coronavírus

EUA registram 30 mil novos casos de infecção

Brasil tem mais de 1 milhão de casos, 49 mil óbitos e mais de 500 mil recuperados.

Novartis põe fim a testes com hidroxicloroquina para tratar covid-19

08:00 – Novartis põe fim a testes com hidroxicloroquina para tratar covid-19

A farmacêutica suíça Novartis anunciou na noite desta sexta-feira (19/06) que está suspendendo os ensaios clínicos com o medicamento antimalária hidroxicloroquina para combater o coronavírus, devido a dificuldades de encontrar participantes, enquanto dados de outros estudos põem em dúvida a eficácia da droga.

Em 20 de abril último, o grupo farmacêutico anunciou que havia feito um acordo com a agência americana de medicamentos, a Food and Drug Administration (FDA, na sigla em inglês), para realizar ensaios clínicos, de fase 3, de hidroxicloroquina em pacientes com covid-19 hospitalizados.

Esses estudos tinham como objetivo avaliar o uso desse tratamento em cerca de 440 pacientes nos Estados Unidos.

Mas, em 15 de junho, as autoridades de saúde dos Estados Unidos retiraram a autorização para usar dois tratamentos para a covid-19, cloroquina e hidroxicloroquina, que chegaram a ser defendidos pelo presidente Donald Trump.

Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, a Novartis afirmou que decidiu interromper e encerrar o ensaio clínico, devido a graves dificuldades de recrutamento dos participantes.

05:00 – EUA registram 30 mil novos casos de infecção por coronavírus

Os Estados Unidos chegaram nesta sexta-feira (19/06) à marca de 2.219.119 casos de infecção por coronavírus e registraram 119.086 mortes por covid-19 desde que a pandemia chegou ao país, segundo a contagem independente feita pela Universidade Johns Hopkins, que soma dados sobre a crise sanitária em todo o mundo.

Segundo a contagem, feita às 20h (local, 21h de Brasília), houve 31.243 novos casos, passando de 30 mil pela primeira vez desde o começo de maio, e 752 mortes desde ontem. O estado de Nova York é o epicentro da pandemia no país, com 386.556 casos e 31.015 mortes, 22.236 delas na cidade homônima.

O segundo estado americano mais afetado pela pandemia é Nova Jersey (168.496 casos e 12.902 mortes), seguido por Massachusetts (106.650 e 7.799, respectivamente) e Illinois (135.470 e 6.580). Entretanto, quanto a contágios, a Califórnia está em segundo lugar, com 169.695.

O número não oficial de mortes em todo o país (119.086) superou as estimativas iniciais da Casa Branca, que projetava, na melhor das hipóteses, de 100 mil a 240 mil óbitos por Covid-19. O presidente Donald Trump, por sua vez, fez uma previsão mais otimista, que era de 50 mil a 60 mil óbitos, e depois a elevou para 110 mil, mas todas elas já foram superadas.

Já o Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde da Universidade de Washington (IHME), cujos modelos da evolução da pandemia são frequentemente utilizados pela Casa Branca, calcula que até outubro os EUA terão mais de 200 mil vítimas do vírus Sars-CoV-2.

O Brasil superou nesta sexta-feira a marca de 1 milhão de casos confirmados de coronavírus, após registrar um recorde de 54.771 novas infecções em apenas 24 horas. Agora, menos de quatro meses após a confirmação do primeiro caso, o país soma 1.032.913 ocorrências de covid-19. Os dados são do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e do Ministério da Saúde.

Nesta sexta-feira, o Brasil registrou ainda mais 1.206 mortes em decorrência da doença, elevando para 48.954 o total de vítimas. O número de pacientes que se recuperaram superou meio milhão, chegando agora a 507.200 pessoas, segundo a pasta da Saúde.

Em todo o mundo, segundo dados da Universidade Johns Hopkins, o número de casos confirmados de infecção por coronavírus gira em torno de 8,68 milhões, com mais de 460 mil mortes desde o início da pandemia.

Mundo tem mais de 8,6 milhões de casos, 458 mil mortes e 4,2 milhões de recuperados

Brasil tem 1.032.913 casos, 48.954 óbitos e 507.200 recuperados, segundo Ministério da Saúde

Bienal Internacional do Livro de São Paulo é cancelada

Estudo indica que coronavírus já circulava na Itália em dezembro

ONU pede transformações no mundo do trabalho depois da pandemia

Alemanha registra 770 novas infecções em 24 horas

Índia tem novo recorde de casos de covid-19

