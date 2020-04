As principais notícias sobre a pandemia de coronavírus (25/04)

Resumo deste sábado (25/04):

Mundo tem quase 2,87 milhões de casos, mais de 201 mil mortes e 793 mil recuperados

Brasil soma 58.509 infecções e 4.016 mortes, segundo Ministério da Saúde

Alemanha acumula mais de 150 mil casos de covid-19

França e Espanha anunciam relaxamento de restrições

Reino Unido ultrapassa marca de 20 mil mortos

Transmissão encerrada. As atualizações estão no horário de Brasília:

17:00 – França e Espanha planejam relaxar restrições

O presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, anunciou, em comunicado à nação, que a partir de 2 de maio a população poderá sair para se exercitar, se o número de novos casos de covid-19 continuar caindo. Ficarão permitidos esportes ou caminhadas com uma pessoa com quem se divida a moradia.

Desde 14 março, os espanhóis estão submetidos a uma das quarentenas mais rigorosas da Europa, só podendo sair de casa para comprar comida, remédios ou para atividades profissionais essenciais. O país é o mais afetado, depois dos Estados Unidos, contando quase 224 mil contágios, com 22.900 mortes.

O primeiro-ministro da França, Édouard Philippe, também anunciou que na terça-feira apresentará ao Parlamento um plano para reverter gradualmente as regras de confinamento.

14:00 – Turquia tem quase 108 mil casos

O Ministério da Saúde da Turquia registrou 2.861 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, com mais 106 óbitos, num total de 2.706. O país transcontinental, entre a Ásia Ocidental e o Sudeste Europeu, totaliza 107.773 infecções, o maior número fora da Europa Ocidental ou Estados Unidos. Foram realizados 38.308 testes de coronavírus em 24 horas, e 25.582 pacientes já se recuperaram.

12:45 - Reino Unido ultrapassa marca de 20 mil mortos

O Reino Unido registou mais 813 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, aumentando para 20.319 o número de óbitos no país desde o início da pandemia, informou neste sábado o Ministério da Saúde britânico.

Já o número de casos chega a 148.377, com a identificação de mais 4.913 pessoas infectadas.

O Reino Unido é o quinto país do mundo a oficialmente ultrapassar a marca de 20 mil mortes por covid-19, depois dos EUA, Itália, Espanha e França.

Em meados de março, quando o Reino Unido intensificou as medidas de distanciamento social com o objetivo de "suprimir" o contágio, mas sem decretar um confinamento, o consultor científico do governo, Patrick Vallance disse que manter o número de mortes abaixo de 20.000 seria "um bom resultado”.

10:30 -Crise do coronavírus é novo teste para solidariedade na UE



Pandemia de covid-19 expõe deficiências na cooperação na área de saúde e coloca mais uma vez Estados-membros diante da questão, que encontra resistência sobretudo no norte, de ajudar financeiramente países mais afetados.

Leia a matéria completa



08.24 - Espanha registra mais 378 mortes

O número total de mortes causadas pela covid-19 na Espanha chegou a 22.902 neste sábado, após mais 378 óbitos terem sido registrados nas últimas 24 horas, segundo dados do jornal El País. O novo aumento diário é levemente superior ao de 367 registrado na sexta-feira.

Já o número de novos casos de covid-19 passou para 223.759, com o registro de mais 2.944 novos contágios nas últimas 24 horas. O número de pessoas curadas chegada a 95.708.

07:44 - OMS alerta para riscos da adoção de “passaportes de imunidade”

A Organização Mundial de Saúde (OMS) alertou para os riscos associados à ideia da introdução de “passaportes de imunidade” assinalando que não existem atualmente evidências de que as pessoas que se recuperaram da covid-19 estejam protegidas contra uma nova infecção.

O conceito de “passaportes de imunidade” ou “passaportes sanitários” tem sido proposto como uma forma de de permitir que pessoas que tenham eventualmente desenvolvido anticorpos contra o novo coronavírus possam regressar ao trabalho. Mas a OMS considera que são necessárias mais pesquisas sobre esta questão.

O alerta consta num artigo científico divulgado pela agência da saúde da ONU, que destaca que "neste momento da pandemia não há evidências suficientes sobre a eficácia da imunidade" pela presença de anticorpos que permitam garantir a precisão de um "passaporte de imunidade" ou de um "certificado sem risco".

A OMS alerta ainda que as pessoas que consideram estar imunes a uma reinfecção por covid-19 podem vir a manifestar a tendência de ignorar os conselhos das autoridades públicas de saúde, assim os chamados “passaportes” podem vir até a aumentar o risco de transmissão contínua do vírus.

A agência da saúde da ONU acrescenta ainda que os testes para medir a presença de anticorpos do novo coronavírus também requerem "validação adicional para determinar a sua precisão e confiança".

05:35 - Alemanha acumula mais de 150 mil casos de covid-19

A Alemanha registrou mais 2.055 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total para 152.438, segundo estatísticas do Instituto Robert Koch (RKI) para doenças infecciosas. O número marca o segundo dia de desaceleração após três dias de aumento no número de novas infecções.

Também foram registradas mais 179 mortes entre sexta-feira e sábado. Até o momento, 5.500 pessoas morreram de covid-19 na Alemanha.



05:20 - Índia começa a relaxar isolamento após um mês de confinamento

Após um mês de confinamento, o governo da Índia vai permitir a partir deste sábado a abertura dos pequenos comércios de bairro, mesmo aqueles que não vendam produtos essenciais. A abertura deve ser feita seguindo rígidas normas de segurança e de distanciamento social.

"Todas as lojas registadas sob a Lei das Lojas e Estabelecimentos, incluindo as que estão em complexos residenciais, bairros e lojas independentes, estão isentas (das restrições) do confinamento", estabeleceu um decreto publicado nesta madrugada pelo Ministério do Interior.

No entanto, a abertura das lojas em centros comerciais continuará proibida. Também não podem abrir estabelecimentos de venda de álcool, além de restaurantes e bares. O mesmo vale para espaços como cinemas ou teatros.

O ministério acrescenta que este abrandamento não se aplicará "em áreas, sejam rurais ou urbanas, declaradas zonas de contenção" do coronavírus.

Até o momento, a Índia registrou oficialmente 24.505 casos de covid-19. Pelo menos 775 pessoas morreram e 5.062 já se recuperaram, segundo dados do Ministério da Saúde.

Resumo de sexta-feira (24/04):

Mundo tem mais de 2,7 milhões de casos, mais de 193 mil mortes e mais de 760 mil recuperados

Brasil soma 52.9950 infecções e 3.670 mortes, segundo Ministério da Saúde

República Tcheca alivia restrições de movimento e de reunião

Potencial droga no combate à covid-19 fracassa em teste

Mais da metade dos alemães aprova redução gradual do isolamento

Instituto RKI alerta contra novo relaxamento

