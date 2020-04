++ As principais notícias sobre a pandemia de coronavírus (22/04) ++

Resumo desta quarta-feira (22/04):

Mundo tem mais de 2,5 milhões de casos, mais de 177 mil mortes e mais de 687 mil recuperados

Brasil soma 43.079 infecções e 2.741 mortes, segundo Ministério da Saúde

Média de enterros triplica em Manaus

Alemanha registra mais de 2 mil novos casos em 24 horas

06:00 - Alemanha registra mais de 2 mil novos casos em um dia

De acordo com o Instituto Robert Koch (RKI), órgão de prevenção e controle de doenças da Alemanha, o número de infecções no país cresceu em 2.237 nas últimas 24 horas, chegando a 145.694. Além disso, 281 mais pessoas morreram, aumentando a cifra total de mortes no país para 4.879. Cerca de 99.400 pessoas que sofrem de covid-19 se recuperaram, correspondendo a um aumento de 4.200 em relação ao dia anterior.

05:10 - Média de enterros triplica em Manaus, e cemitério cava valas comuns

O estado do Amazonas enfrenta uma alta incomum no número de enterros, que triplicaram devido à pandemia e ao colapso do sistema de saúde local. O maior cemitério de Manaus teve que abrir valas comuns para sepultar vítimas de covid-19. Antes da pandemia, cerca de 30 corpos eram enterrados diariamente no cemitério Nossa Senhora Aparecida, também conhecido como Parque Tarumã, no bairro Tumarã. Nos últimos dias, a média diária ultrapassou cem enterros.

Nas valas, chamadas pela prefeitura de trincheiras, são enterrados caixões lado a lado. A prefeitura diz que, apesar do procedimento de escavação, são preservadas as identidades dos corpos, com a garantia do distanciamento entre os caixões e da identificação dos túmulos.

A prefeitura de Manaus também instalou duas câmaras frigoríficas no cemitério para guardas os corpos antes do enterro.

Resumo dos principais acontecimentos desta terça-feira (21/04):

Oktoberfest de Munique é cancelada devido à pandemia

Dez estados alemães impõem uso de máscara no transporte público

ONG afirma que falta de liberdade de imprensa na China é ameaça mundial

Trump suspende emissão de green card por 60 dias

Casa Branca e Congresso dos EUA concordam em mais um pacote de US$ 500 bilhões

Berlim anuncia reabertura de museus em maio

Itália registra mais 534 mortes por covid-19, mas mantém tendência de redução de contágios

