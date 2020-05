As principais notícias sobre a pandemia de coronavírus (16/05)

Resumo deste sábado (16/05):

Mundo tem mais de 4,6 milhões de casos, 310 mil mortes e 1,6 milhão de recuperados

Brasil registra 218.223 infecções, 14.817 óbitos e 84.970 recuperados (até 18h de sábado)

Mourão faz teste e se isola após contato com infectado

Bundesliga reinicia jogos após dois meses de paralisação

Alemanha relaxa controle de fronteiras com vizinhos

Cidades europeias têm protestos contra medidas de contenção

Itália vai liberar viagens internas e planeja reabrir fronteiras em 3 de junho

Espanha quer prorrogar estado de emergência

Transmissão encerrada. As atualizações estão no horário de Brasília:

18:30 – Cidades europeias têm protestos contra medidas de contenção

Em meio a imposições de distanciamento social, milhares de pessoas saíram às ruas em várias cidades europeias neste sábado para protestar contra medidas adotadas pelas autoridades para conter o avanço da pandemia de coronavírus, levando inclusive a prisões em alguns países.

Na Alemanha, as manifestações contra medidas de contenção, planos de vacina e suposta vigilância estatal começaram em meados de abril, mas de lá para cá têm contado com um número crescente de participantes e preocupado as autoridades.

Neste sábado, manifestantes de grupos de extrema direita, antiquarentena, antivacina e teóricos da conspiração se reuniram novamente em algumas cidades: foram mais de 5 mil participantes em Stuttgart, ao menos 1.500 em Frankfurt e cerca de 1.000 em Munique.

17:50 – Mourão faz teste e se isola após contato com infectado

O vice-presidente Hamilton Mourão, de 66 anos, realizou exames para detectar o coronavírus Sars-Cov-2 e entrou em isolamento neste sábado, após ser informado de que um servidor com quem ele entrou em contato na última quarta-feira (13/05) foi diagnosticado com a doença.

"Imediatamente, o vice-presidente Hamilton Mourão e sua esposa Paula Mourão foram submetidos a teste para covid-19, permanecendo isolados na residência oficial do Jaburu", diz uma nota da assessoria de comunicação da Vice-Presidência.

"O senhor vice-presidente da República não cumprirá expediente na próxima segunda- feira, dia 18 de maio, aguardando os resultados dos testes, previstos para esse dia", completa o comunicado.

16:30 – Itália registra menor número diário de mortes em dez semanas

O número de mortes por coronavírus na Itália aumentou para 31.763 neste sábado, com 153 óbitos registrados em 24 horas, a menor cifra desde 9 de março. Na sexta-feira, o país havia notificado 242 mortes, segundo a Agência de Defesa Civil italiana.

Além disso, 875 novos casos de infecção foram confirmados neste sábado, elevando para 224.260 o total de contaminados no país. Na véspera, foram 789 casos confirmados. Havia 775 pessoas em terapia intensiva neste sábado, ante 808 na sexta-feira.

Em processo de desconfinamento após uma desaceleração nas taxas de contágio, a Itália é o quinto país do mundo em número de infectados, quase sendo ultrapassado pelo Brasil, mas é o terceiro em número de mortos, atrás apenas dos Estados Unidos e do Reino Unido.

15:20 – Dezenas de bebês de barriga de aluguel ficam presos na Ucrânia

Mais de uma centena de bebês nascidos de barriga de aluguel estão presos na Ucrânia porque seus pais estrangeiros não podem buscá-los devido ao fechamento das fronteiras causado pelo coronavírus.

"Mais de cem bebês estão esperando seus pais em vários centros de medicina de reprodução", disse Liudmyla Denisova, comissária de direitos humanos do Parlamento ucraniano.

"Se o confinamento for prolongado, outras crianças nascerão e seu número poderá chegar a quase mil", disse ela, citando estimativas da Biotexcom, de Kiev, a maior clínica do país especializada em serviços de barriga de aluguel. Atualmente, a clínica hospeda em um hotel 51 bebês de pais estrangeiros nascidos desde o fechamento da fronteira com a Ucrânia, em março.

14:30 – Reino Unido tem 468 mortes por coronavírus em 24 horas

As autoridades de saúde do Reino Unido registraram neste sábado 468 novas mortes por covid-19, chegando até o momento a 34.466 vítimas desde o início da pandemia, de acordo com o balanço oficial.

O Ministério da Saúde britânico também informou o registro de 3.451 novos casos de coronavírus, totalizando 240.161 pessoas infectadas.

Os novos dados foram divulgados em meio a controvérsias sobre o plano de relaxamento das medidas de restrição do primeiro-ministro Boris Johnson, que deve reabrir as escolas primárias por fases, a partir do dia 1º de junho, apesar das reservas e recusas de sindicatos de professores, que temem uma expansão do contágio nas salas de aula.

Na última quarta-feira, o governo autorizou um leve relaxamento nas restrições na Inglaterra, embora as autoridades autônomas das outras três regiões – Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte – mantenham as medidas de contenção.

13:50 – Itália vai liberar viagens internas e planeja reabrir fronteiras em 3 de junho

A Itália planeja permitir viagens ao exterior e a entrada de pessoas de outros países europeus a partir de 3 de junho, anunciou o governo na madrugada deste sábado. Segundo um decreto aprovado pelo gabinete em Roma, também serão suspensas as restrições de viagem dentro do país, o que significa que os italianos poderão voltar a viajar livremente entre uma região e outra.

O movimento entre regiões será permitido já a partir de 18 de maio. O governo enfatizou, porém, que as autoridades locais e estaduais poderão voltar a restringir as viagens em determinadas áreas se houver um aumento nas novas infecções por coronavírus.

Fontes do governo disseram ao jornal La Repubblica e à agência de notícias Adnkronos que, a partir de 3 de junho, não será mais obrigatória a quarentena por duas semanas a viajantes europeus que entrarem na Itália. O decreto, contudo, não deixa claro a quais medidas de saúde e segurança os viajantes serão submetidos.

O anúncio foi um grande passo para o país, que busca reabrir sua indústria de turismo e salvar pelo menos parte da temporada de férias de verão, que costuma atrair muitos turistas. Até o momento, a entrada só é possível em casos excepcionais, por exemplo, para italianos no exterior que desejam retornar ao seu país de origem ou estrangeiros residentes na Itália.

A Itália se tornou o epicentro de covid-19 na Europa no final de fevereiro, impondo um dos mais rigorosos esquemas de isolamento social do mundo. O país tem o terceiro maior número de mortes do planeta, depois dos Estados Unidos e do Reino Unido mais de 31.600 vítimas.

13:00 – Merkel destaca importância da imprensa crítica em tempos de pandemia

A chanceler federal da Alemanha, Angela Merkel, destacou neste sábado (16/05) a importância da liberdade de imprensa – e de uma imprensa crítica – para o funcionamento da democracia, especialmente nos tempos atuais, quando o mundo enfrenta uma pandemia.

"Os jornalistas devem poder ter um olhar crítico sobre um governo e todos os atores políticos", disse a chefe de governo em seu podcast em vídeo semanal, que neste sábado marca os 75 anos da publicação do primeiro jornal após o fim da Segunda Guerra Mundial e do nazismo.

Merkel ainda condenou os ataques a jornalistas durante protestos contra o isolamento na Alemanha. Segundo ela, o estado da liberdade de imprensa serve como "um indicador do estado de nossa democracia como um todo". "Por isso é ainda mais lamentável quando, mesmo aqui, em nossa sociedade democrática, repórteres e jornalistas são atacados", afirmou.

11:30 – Premiê espanhol quer mais um mês de estado de emergência

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou neste sábado (16/05) que vai pedir ao Parlamento mais um mês de prorrogação do estado de emergência no país, mas ressaltou que espera ser esta a última extensão da medida, que dá poderes extraordinários ao governo para manter as regras de confinamento que já vigoram há dois meses no país.

Antes, Sánchez recebeu apoio parlamentar para extensões de duas semanas no estado de emergência, que entrou em vigor em 14 de março e expira em 24 de maio.

"Se o governo perceber que o estado de emergência pode ser suspenso mais cedo, faremos isso também ", prometeu o premiê. Atualmente, as medidas de bloqueio da Espanha devem ser suspensas em quatro fases.

Segundo os planos do governo, os espanhóis não poderão sair de sua província natal até o final de junho. Uma data ainda não foi definida para abrir a fronteira para turistas.

Sánchez vem perdendo apoio da população especialmente em Madri, onde residentes permanecem sob as mais estritas ordens de controle de movimento, chamadas "fase zero".

Diferente da maioria das outras partes do país, habitantes da capital espanhola não podem se encontrar do lado de fora ou beber ao ar livre em um café ou bar.

O governo disse que Madri, juntamente com Barcelona, ​​permanecerá na fase zero até que certos critérios sejam atendidos, como uma queda de novos casos.

A chefe do governo regional de Madri, a conservadora Isabel Diaz Ayuso, acusou neste sábado o primeiro-ministro socialista de estar ilegalmente restringindo as liberdades e "levando a região da capital à ruína".

"Somos reféns que estão sendo amordaçados", disse ela. Apesar da atual proibição de aglomerações, tem havido protestos nas ruas contra o governo espanhol há quase uma semana.

As autoridades de saúde relataram 102 mortes confirmadas por covid-19 no país neste sábado, elevando o número de mortos na Espanha para 27.563. Há mais de um mês, a Espanha tinha mais de 900 mortes diárias antes das medidas de bloqueio para um surto que teve 276.505 infecções confirmadas no país.

Premiê Pedro Sánchez disse que pedido por prorrogação do estado de emergência deve ser o último

10:20 – Grécia reabre praias

A Grécia reabriu suas praias sob medidas estritas de distanciamento social em meio a uma onda de calor que sufoca o país. Banhistas correram para as praias enquanto as temperaturas passavam de 35° C, ansiando um mergulho refrescante menos de uma semana após grande parte das medidas de isolamento social serem suspensas no país.

O relaxamento das restrições nas praias é visto como um ponto importante para recuperar a indústria do turismo local durante o verão em um país que deverá ter a pior recessão na União Europeia como resultado da pandemia de covid-19.

Neste sábado, o banho de mar foi liberado, mas continuam vetadas a prática de esporte em grupo e a venda de alimentos na praia.

O governo emitiu diretrizes severas para as atividades. Empresas que desrespeitarem as proibições podem sofrer penas que vão de multas de até 20 mil euros ao fechamento por três meses.

O número de banhistas não pode exceder 40 pessoas por mil metros quadrados. A distância entre grupos deve ser de quatro metros.

Onda de calor faz gregos ansiarem por um refresco após confinamento

7:40 – Alemanha relaxa controle de fronteiras com vizinhos

Os controles nas fronteiras da Alemanha com países vizinhos, impostos temporariamente devido à pandemia de covid-19, foram relaxados neste sábado, conforme decisão anunciada na quarta-feira. A recomendação para os cidadãos alemães é, no entanto, de continuar abrindo mão de viagens turísticas nas próximas semanas. Viagens para visitas familiares ou a trabalho são permitidas; para compras ou para encher o tanque do carro continuam vetadas.

Os primeiros controles a serem encerrados foram os da fronteira com Luxemburgo. A Alemanha também está disposta a acabar com o controle na fronteira com a Dinamarca assim que o governo dinamarquês tiver concluído suas consultações com os respectivos países vizinhos, segundo o governo alemão.

Os controles nas fronteiras com a França, a Áustria e a Suíça, no entanto, deverão ser mantidos até 15 de junho. No entanto, eles passaram a ser aleatórios.

A partir de 15 de junho, todos os controles nas fronteiras alemãs deverão acabar, contanto que as infecções na Alemanha e nos países vizinhos assim o permitam, disse na quarta-feira o ministro do Interior, Horst Seehofer. A partir de então viagens de pessoas vindas de países de fora da União Europeia (UE) também devem ser possíveis, afirmou.

06:50 – Reino Unido testa se cães podem farejar coronavírus

Pesquisadores britânicos iniciaram testes para verificar se cães podem detectar se seres humanos que têm covid-19 antes que apareçam os sintomas. As autoridades de saúde do Reino Unido afirmaram neste sábado que especialistas em controle da doença estão investigando se cachorros que foram treinados para farejar certos tipos de câncer e malária podem ser potencialmente usados como

"medida não invasiva de alerta precoce" para identificar o coronavírus.

Cientistas da Escola de Higiene de Medicina Tropical de Londres e da Universidade de Durham estão colaborando com a instituição de caridade Medical Detection Dogs. O teste está recebendo cerca de 500 mil libras (mais de 3,5 milhões de reais) em financiamento do governo britânico.

Seis cães, incluindo das raças labrador e cocker spaniel, começaram treinamento básico para o teste. Na fase inicial, os pesquisadores planejam coletar amostras de odor de pessoas infectadas com o vírus e de quem não tem a doença. Os cães serão submetidos a treinamento usando as amostras, e o método só será aprovado após verificação de forte evidência científica, garantem os especialistas.

Pesquisadores britânicos querem saber se cães usados em detecção de doenças podem ajudar em casos de covid-19

06:30 – Bundesliga retoma jogos em meio à pandemia

A Bundesliga, primeira divisão do futebol alemão, recomeça neste sábado suas partidas, após mais de dois meses de paralisação devido ao coronavírus, juntamente com a segunda divisão. Os jogos são realizados sem a presença do público e com uma série de restrições sanitárias.

A Bundesliga é a primeira grande liga de futebol europeia a reiniciar atividades após ser paralisada pela pandemia.

"O mundo inteiro estará olhando para a Alemanha, para ver se vamos conseguir", afirmou o técnico do Bayern de Munique, Hansi Flick. "Se conseguirmos assegurar que a temporada continue, isso enviará um sinal para todas as ligas."

De acordo com o CEO do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, a expectativa é que cerca de um bilhão de pessoas acompanhem as partidas pela TV neste fim de semana, quando a maior atração é o clássico local Borussia Dortmund e Schalke 04.

A Alemanha começou neste mês com um lento relaxamento de suas medidas de distanciamento social, com abertura de restaurantes e comércio. O país está em recessão, já que a economia apresentou retração de 2.2% durante o primeiro trimestre de 2020 – a maior contração trimestral registrada desde a crise financeira de 2008/2009 e a segunda maior desde a Reunificação do país, em 1990.

Jogadores do Schalke em treinamento: craques entram em campo sem máscara, mas partidas são sem público

5:40 – Air Canada anuncia demissão de ao menos metade dos funcionários

A Air Canada anunciou que vai eliminar pelo menos metade de sua força de trabalho devido à crise causada pela pandemia da covid-19.

A principal companhia aérea do Canadá, que cortou 95% dos voos devido ao fechamento de fronteiras e às medidas para conter o novo coronavírus, decidiu reduzir o número de funcionários "em 50 a 60%", informou, em comunicado, a empresa, que tem cerca de 38 mil funcionários.

A força de trabalho atual permite aproximadamente a realização de 1.500 voos por dia, operados por 258 aeronaves. "No ambiente atual, uma operação desta escala não é viável para o futuro", observou a empresa.

A Air Canada suspendeu a maioria de seus voos internacionais, inclusive para os Estados Unidos, após o anúncio do fechamento temporário da fronteira entre o país e o Canadá, na tentativa de impedir a propagação do coronavírus. Continua a servir todo o Canadá, mas num número reduzido de aeroportos.

