As principais notícias sobre a pandemia de coronavírus (09/05)

17:15 – Índice de contágio R0 volta a subir na Alemanha

O índice R0 (número básico de reprodução) na Alemanha subiu para 1,1, significando que cada paciente de covid-19 contamina mais de uma outra pessoa, informou o Instituto Robert Koch. Ao anunciar a cifra, contudo, a agência alemã de controle e prevenção de doenças ressaltou que, devido às taxas de contágio mais baixas, são possível mais "imprecisões" estatísticas, com uma margem de erro entre 0,9 e 1,34.

17:00 – Protestos contra restrições em cidades alemãs

Houve protestos em diversas cidades alemãs contra as restrições à vida pública. O maior, reunindo milhares de cidadãos, ocorreu em Stuttgart, com manifestações menores em Berlim, Munique e Frankfurt. Na capital, a polícia investiu contra o manifestantes com spray de pimenta efetuou prisões. Foram também detidas cerca de 30 pessoas diante do Reichstag, o prédio do parlamento federal, por desrespeitarem as normas de higiene e distanciamento.

Polícia de Berlim enfrenta manifestantes na Alexanderplatz

15:00 – França registra menor número de mortes desde abril

O Ministério da Saúde da França registrou neste sábado 80 óbitos por covid-19 em 24 horas – a cifra mais baixa desde o início de abril. Na véspera houve 243 mortos. O país totaliza assim 26.310 vítimas do coronavírus.

Caiu também em 56 (cerca de 2%) o número de pacientes em unidades de tratamento intensivo, peça essencial no arsenal contra a pandemia. Eles são agora 2.812, menos da metade dos 7.148 registrados em 8 de abril.

Os hospitalizados com coronavírus também se reduziram, de 22.724 para 22.614, continuando a tendência descendente das últimas três semanas, a partir do pico de 14 de abril, quando havia 32.292 internados.

06:00 – EUA chegam a mais de 1,28 milhão de casos de covid-19

Os Estados Unidos chegaram nesta sexta-feira (08/05) a 1.283.829 casos confirmados de covid-19, entre eles 77.178 mortes, de acordo com os dados coletados pela Universidade Johns Hopkins.

O balanço divulgado nesta noite acrescenta 29.089 casos e 1.635 mortes contabilizadas nas últimas 24 horas. Ao todo, 199.993 pessoas se recuperaram da doença, e mais de 1 milhão de casos ainda estão ativos.

Principal foco da pandemia no mundo, o estado de Nova York tem 330.407 casos confirmados e 26.243 óbitos. Só a cidade de Nova York já computou 19.702 mortes.

Na sequência, Nova Jersey totaliza 135.840 diagnósticos positivos e 8.960 óbitos, Massachusetts tem 75.333 casos e 4.702 mortes, Illinois reporta 73.760 contágios e 3.241 óbitos.

O número de mortes no país continua abaixo das projeções iniciais da Casa Branca, que calculava entre 100 mil e 240 mil mortes no melhor cenário.

Segundo a Universidade Johns Hopkins, o número de casos confirmados de covid-19 em todo o mundo chegou a 3.954.246 nesta sexta-feira, com 275.160 mortes e 1.331.068 recuperados.

05:00 – STF anula restrições à doação de sangue por homens gays

O Supremo Tribunal Federal (STF) anulou, nesta sexta-feira (08/05), a restrição de doação de sangue por homens gays, numa decisão histórica em que a maioria dos juízes considerou a regra preconceituosa.

O julgamento, que havia sido interrompido em 2017, foi feito em plenário digital e terminou às 23h59 de sexta-feira.

A maioria do STF considerou inconstitucional a regra da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do Ministério da Saúde que proibia a doação de sangue por "homens que fazem sexo com homens" nos 12 meses anteriores à coleta.

Na quinta-feira da semana passada, a Advocacia-Geral da União (AGU) havia pedido que o STF rejeitasse a ação. No entanto, a Defensoria Pública da União (DPU) posicionou-se a favor de agilizar o julgamento diante da pandemia de coronavírus que reduziu as doações e os estoques de sangue no país.

02:00 – Brasil tem novo recorde de mortes por covid-19

Pela terceira vez na mesma semana, o Brasil bateu seu recorde de registro de mortes por covid-19 em 24 horas. Nesta sexta-feira (08/05), o país contabilizou mais 754 óbitos, elevando o total para 9.897, segundo dados do Ministério da Saúde. É o quarto dia seguido em que o país registra mais de 600 mortes.

Nos últimos sete dias, foram registradas 3.136 mortes. É um número superior ao de mortes registradas no período de 17 de março (data do registro do primeiro óbito por covid-19 no Brasil) a 22 de abril, em que transcorreram 36 dias.

O número de casos confirmados da doença também saltou de 135.106 para 145.328, com 10.222 novos registros nas últimas 24 horas. Também é o quarto dia seguido em que o país registra cerca de 10 mil novos casos por dia.

Ainda segundo o ministério, 59.297 pessoas já se recuperaram.

