As principais notícias do dia 27/03/2020

CORONAVÍRUS

Bolsonaro copia campanha italiana que precedeu explosão de mortes

Em meio à pandemia, governo lança campanha "O Brasil não pode parar". Prefeito italiano difundiu slogan "Milão não para" no fim de fevereiro. Um mês depois, região acumula mais de 5.400 mortes por coronavírus. Leia mais

Subnotificação dificulta combate à covid-19 no Brasil

Especialistas apontam deficiências em formulário do Ministério da Saúde, discrepância entre dados estaduais e federais e poucos diagnósticos. Levantamento aponta que Brasil é um dos países que realiza menos testes. Leia mais

Da ciência à indústria, brasileiros se mobilizam contra pandemia

Iniciativas incluem impressão 3D de protetores faciais para profissionais da saúde e desenvolvimento de teste rápido. Grandes e pequenas empresas também se mobilizam para frear o avanço da covid-19. Leia mais

Vitamina D pode reduzir risco de contágio por coronavírus, sugere estudo

Pesquisa mostra que nutriente, ao ajudar a reduzir infecções respiratórias, poderia ainda ser usado no tratamento da covid-19. Pacientes de Turim apresentam alta deficiência desta vitamina. Leia mais

Os efeitos do coronavírus sobre o mercado de trabalho

Embora ainda não seja possível determinar real extensão dos danos econômicos causados pela pandemia de covid-19, é certo que a crise custará milhões de empregos. Alguns setores, porém, podem escapar com perdas mínimas. Leia mais

Para controlar covid-19, especialistas recomendam testes em massa na Alemanha

Objetivo seria evitar disseminação descontrolada do coronavírus por meses, com muitas mortes e consequências de longo prazo para a economia e a sociedade, segundo documento confidencial do Ministério do Interior. Leia mais

Opinião: Solidariedade é o verdadeiro antídoto para o coronavírus

É difícil acreditar, mas tem gente dizendo que uma crise econômica é pior do que os milhares de mortos pela covid-19. Isso não faz o menor sentido, opina o jornalista da DW Henrik Böhme. Leia mais

MUNDO

Presidente e ministros do Uruguai reduzem seus salários devido a coronavírus

Corte será de 20% da renda mensal de membros do governo. Medida atinge também parlamentares, funcionários e pensionistas do serviço público. Dinheiro abastecerá fundo para conter impactos da covid-19 no país. Leia mais

ALEMANHA

EUA modernizam armas nucleares estacionadas na Alemanha

Washington estacionou armas nucleares em toda a Europa para intimidar Moscou. Na Alemanha, o Parlamento aprovou retirada de bombas americanas em 2010, mas elas não só serão mantidas, como também modernizadas. Leia mais

______________

Assistir ao vídeo 02:52 Compartilhar Ex-astronauta dá dicas de como lidar com o isolamento Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/3a92f Ex-astronauta dá dicas de como lidar com o isolamento

Assistir ao vídeo 01:44 Compartilhar Evolução do número de mortes na Europa por covid-19 Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/3a8QK Gráfico mostra a evolução do número de mortes na Europa por covid-19

______________