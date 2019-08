As principais notícias do dia 26/08/2019

BRASIL

Brasil merece presidente que se comporte à altura do cargo, diz Macron

Presidente francês reage a postagem endossada por Bolsonaro com ofensas à sua mulher, Brigitte, e critica o comportamento do brasileiro. Também volta a acusá-lo de "não falar a verdade" sobre suas políticas ambientais. Leia mais

G7 libera 20 milhões de dólares para a Amazônia

Macron anuncia apoio a plano de reflorestamento e ajuda financeira internacional para conter queimadas, principalmente com o envio de aeronaves de combate a incêndios. Bolsonaro rebate: "O que eles querem na Amazônia?" Leia mais

"Jogo nacionalista de Bolsonaro significa risco enorme para o Brasil"

Em entrevista à DW Brasil, especialista em relações internacionais afirma que postura do presidente em relação à Amazônia remete à Era Vargas e à ditadura militar e ameaça o acordo UE-Mercosul, que seria útil ao país. Leia mais

Coluna Caros Brasileiros: As chamas que saem pela boca

O fogo do caos político que os populistas e ultradireitistas acenderam pelo mundo pode fazer com que eles acabem queimando a si mesmos. No Brasil, as chamas que destroem a Amazônia já chegaram ao Planalto. Leia mais

Coluna Contra a Corrente: Brasil, campeão em consumo de cocaína e em violência

No consumo de cocaína, o Brasil só perde para os EUA. Como o país chegou a isso? Fronteiras permeáveis, baixos riscos, lucros milionários: para especialistas, a matemática é terrivelmente simples (Parte 1 da série). Leia mais

MUNDO

Amazônia, Irã e guerra comercial dominaram o G7

Cúpula em Biarritz chega ao fim marcada por atritos entre França e Brasil, visita surpresa de ministro iraniano e novos capítulos na queda de braço entre China e EUA. Trump diz que pode convidar Putin para o G7 em 2020. Leia mais

Opinião: G7 em Biarritz foi batalha vitoriosa para Macron

A forma como lidou com Trump, Irã e Amazônia na cúpula na cidade litorânea prova que o presidente francês domina as ferramentas da política. Tudo indica que a Europa ganha seu novo "homem forte", opina Barbara Wesel. Leia mais

ALEMANHA

Berlim avalia impor teto aos aluguéis

Para conter explosão de aluguéis, secretária de Planejamento Urbano da cidade quer limitar a 7,97 euros por m² valor máximo cobrado em locações. Críticos dizem que medida pode causar prejuízos ao setor imobiliário. Leia mais

Coluna Checkpoint Berlim: Os milionários de Berlim

Em apenas três anos, número de milionários na capital alemã cresceu 53%. Maioria vive em bairros da Berlim Ocidental. Dados confirmam também fenômeno da gentrificação.Leia mais

Tribunal aceita denuncia contra ex-presidentes da Federação Alemã de Futebol

Dupla de ex-dirigentes foi acusada de evasão fiscal por pagamento de 6,7 milhões de euros para um evento que nunca ocorreu. Suspeita é que valor foi usado para comprar votos na escolha de país-sede da Copa de 2006. Leia mais

___________________

O que restou da nobreza na Alemanha O imperador e sua corte Quem consegue distinguir entre os vários títulos e designações da nobreza alemã, provavelmente é um aficionado em história medieval: Kaiser (imperador), König (rei), Erzherzog (arquiduque), Grossherzog (grão-duque), Herzog (duque), Landgraf (langrave), Markgraf (margrave), Freiherr (barão). Mas eles ainda existem mesmo na Alemanha?

O que restou da nobreza na Alemanha Abolição da monarquia Após a derrota do Império Alemão na Primeira Guerra Mundial, a agitação civil na Alemanha levou à abdicação do imperador Guilherme 2º (foto). Em 9 de novembro de 1918, foi proclamada uma democracia parlamentar, abolindo a monarquia prussiana e as 22 monarquias constituintes da Alemanha.

O que restou da nobreza na Alemanha Reivindicações dos herdeiros Mas nem todos os aspectos da mudança de sistema foram esclarecidos na época. Até hoje, os herdeiros do último imperador alemão reclamam indenização. A Casa de Hohenzollern, tendo à frente Georg Friedrich Ferdinand (foto), príncipe da Prússia e tataraneto de Guilherme 2º, exige compensação pela propriedade expropriada de sua família.

O que restou da nobreza na Alemanha O que há num nome? Traços de nobreza ainda podem ser encontrados em nomes próprios. As partículas "von" ("descendente de") ou "zu" ("residente em") precedendo um sobrenome alemão indicam que seu portador herdou um título. Estima-se ser o caso de cerca de 80 mil pessoas na Alemanha. Hoje os títulos só têm valor simbólico.

O que restou da nobreza na Alemanha Abolição dos títulos na Áustria O último imperador da Áustria, Carlos 1º (foto), não abdicou oficialmente. As leis que aboliram a monarquia foram mais rigorosas no país: enquanto a República de Weimar permitiu que os aristocratas alemães mantivessem as partículas nobiliárias ("von" ou "zu"), uma lei austríaca de 1919 determinou que elas fossem proibidas. Alguns políticos da Alemanha exigem uma lei análoga.

O que restou da nobreza na Alemanha Ajudinha extra Pertencer à nobreza não oferece quaisquer vantagens legais na Alemanha, mas estudos revelaram que as pessoas com "von" ou "zu" em seu nome têm maior possibilidade de conseguir uma entrevista de emprego. Associações de nobres também oferecem oportunidades de formar redes capazes de contribuir para o acesso a círculos influentes.

O que restou da nobreza na Alemanha Título por adoção ou casamento É possível obter um verdadeiro título de nobreza por casamento, como na foto, de Ernst August, príncipe de Hannover, com Chantal Hochuli, em 1981. Mas também pode ser por adoção. Não é barato: consultores cobram dezenas ou centenas de milhares de euros. E é preciso convencer o Tribunal de Família de que a adoção não visa apenas a obtenção do título, senão a alteração do nome pode ser rejeitada.

O que restou da nobreza na Alemanha Príncipe famoso É bastante barato comprar um título de uma linha de nobreza extinta. As empresas que vendem esses títulos comparam a transação à escolha de um pseudônimo por um artista, que é um direito protegido na Alemanha. Mas o título comprado não pode ser acrescentado ao nome na carteira de identidade – a menos que se prove que todos o conhecem como "Príncipe".

O que restou da nobreza na Alemanha Princesa de verdade? Adquirir um título por diversão é uma coisa, mas não significa que de repente se pertença à nobreza. Fingir isso pode prejudicar a credibilidade. Por exemplo, o jornal "Süddeutsche Zeitung" investigou o nome de Doris Fürstin (Princesa) von Sayn-Wittgenstein, política do partido de extrema direita AfD, e descobriu que se trata de um título "já vendido a um custo elevado há certo tempo".

O que restou da nobreza na Alemanha Toque de ironia Nem todos se deixam impressionar pelos títulos de nobreza. A expressão "Herr von und zu" ou "Frau von und zu", sem conexão com um sobrenome real, é às vezes usada para zombar de gente arrogante. Essas Senhoras e Senhores de nariz empinado talvez devessem tentar beijar um sapo: isso talvez lhes lembrasse que são apenas humanos mortais – um fato que nenhum título de nobreza vai mudar. Autoria: Elizabeth Grenier



___________________