As principais notícias do dia 25/04/2019

Acampamento indígena em Brasília

Gilza Ferreira de Souza, Paraná

Nascida e crescida na Terra indígena São Jerônimo, Gilza é kaingang e foi a primeira indígena a ser aprovada num mestrado na Universidade Estadual de Londrina. Ela estuda as mulheres awa guarani que vivem em regiões de conflito no oeste do Paraná. Segundo ela, os indígenas tentam retomar as terras tradicionalmente habitadas, atualmente ocupadas por produtores de soja e pecuaristas.