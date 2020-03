As principais notícias do dia 25/03/2020

Pandemia esvazia locais turísticos na Europa

Os bávaros devem ficar em casa

Na Baviera, estado mais meridional da Alemanha, as pessoas estão proibidas de sair às ruas para evitar a propagação do novo coronavírus. Sob as medidas que estarão em vigor por pelo menos duas semanas, as pessoas não podem se reunir no exterior em grupos e os restaurantes foram fechados. As ruas de Munique ficaram vazias.