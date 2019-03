As principais notícias do dia 25/03/2019

BRASIL

Justiça manda soltar Temer e Moreira Franco

Decisão favorável ao ex-presidente e seu antigo ministro é de desembargador do TRF2. Eles foram detidos pela Operação Lava Jato há quatro dias e são acusados de corrupção, peculato e lavagem de dinheiro. Leia mais

Mais uma barragem em Minas corre risco de se romper

Mineradora Vale eleva nível de alerta em Barão de Cocais, apenas dois meses após a tragédia de Brumadinho. Mais de 6 mil moradores recebem treinamento para escapar em caso de desastre. Leia mais

MUNDO

Battisti admite participação em quatro assassinatos na Itália

Ex-membro de guerrilha de extrema esquerda admite pela primeira vez envolvimento em crimes nos anos 1970, também como executor. Ele foi interrogado na Itália, onde cumpre pena de prisão perpétua desde janeiro. Leia mais

O mistério da presença militar russa na Venezuela

Rússia enviou aviões com cem soldados e 35 toneladas de material não especificado, inclusive caminhões pesados, a Caracas e alimentou especulações sobre uma intervenção militar no país. Leia mais

Trump reconhece soberania de Israel sobre Colinas de Golã

Ao lado de Netanyahu, presidente dos EUA contradiz décadas de política externa e reconhece a soberania de Israel sobre o território, ocupado em 1967 e anexado em 1981. Síria vê ataque a sua integridade territorial. Leia mais

A premiê que confronta a Nova Zelândia com suas mazelas

Jacinda Ardern é a mais jovem chefe de governo do país em mais de um século. Sua resposta ao massacre de Christchurch, desafiando o lobby das armas e o racismo velado da população, chamou a atenção o mundo. Leia mais

ALEMANHA

Sem se dar conta, alemães ainda usam palavras do nazismo

Além das expressões que todo mundo conhece – e evita – na Alemanha, existem outras que soam absolutamente insuspeitas, são de uso frequente e mesmo assim vêm do período nazista. Leia mais

Coluna Checkpoint Berlim: Nova atração do zoológico de Berlim

Com quase quatro meses, ursinha-polar tem encantado visitantes no Tierpark e já considerada herdeira do famoso Knut. Futuro da pequena em Berlim, porém, ainda não está definido. Leia mais

