As principais notícias do dia 22/11/2019

MUNDO

Bolívia denuncia Morales por "sedição e terrorismo"

Governo interino apresenta vídeo onde se ouve supostamente o ex-presidente convocando apoiadores para realizar bloqueios em cidades do país. Morales rechaça acusações e afirma que material é uma "montagem". Leia mais

Esquerda pode perder domínio político no Uruguai

Depois de 15 anos no poder, esquerdistas se veem ameaçados pelo centro-direitista Lacalle Pou, que lidera as pesquisas para o segundo turno das eleições. Leia mais

Colombianos protestam contra o governo Iván Duque

Atos levam centenas de milhares às ruas em várias cidades e acabam em confronto em Cali e Bogotá. Manifestações, inicialmente contra reformas do trabalho e da previdência, também miram temas de segurança e educação. Leia mais

Aumenta o caos político em Israel

Desafios legais e uma série de recursos podem protelar em até dois anos julgamento do atual premiê Netanyahu, indiciado por corrupção. Ao mesmo tempo, legisladores já estão em sua quarta tentativa de formar um governo. Leia mais

Mais de 80% dos adolescentes do mundo são inativos, diz OMS

Relatório aponta que um em cada quatro jovens não praticam atividades físicas em nível suficiente, o que pode acarretar sérios danos à saúde. Problema é maior entre as meninas. Leia mais

BRASIL

Justiça autoriza quebra do sigilo fiscal e bancário do ministro Ricardo Salles

Ministério Público apura enriquecimento ilícito do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, cujo patrimônio saltou de R$ 1,4 milhão para R$ 8,8 milhões entre 2012 e 2018. Salles nega irregularidades. Leia mais

ALEMANHA

Prefeita alemã renuncia após receber ameaças de extremistas

A social-democrata Martina Angermann vinha sendo alvo de ameaças de morte desde que condenou o ataque de um grupo de "milicianos" a um refugiado iraquiano em Arnsdorf, perto de Dresden. Leia mais

Partido de Merkel debate futuro sem a chanceler

Em convenção anual, conservadores da CDU tentam remediar divisões internas e preparar a legenda para o período posterior à aposentadoria de Merkel. Chanceler federal da Alemanha pretende deixar o cargo em 2021. Leia mais

Merkel enfrenta resistência dentro da CDU devido à Huawei

Membros do partido querem forçar a chanceler federal a permitir que o Bundestag vote se os chineses devem construir uma rede 5G no país. Segundo imprensa, moção tem apoio da líder partidária, Annegret Kramp-Karrenbauer. Leia mais

Opinião: Extinction Rebellion não se importa com Holocausto

Cofundador do grupo minimizou o genocídio de judeus na 2ª Guerra. Assim, o ativista não só se desqualifica como também prestou um desserviço para o movimento ambientalista, opina o jornalista Martin Muno. Leia mais

Alemanha debate colocar bandeiras nacionais em escolas

Com proposta, conservadores reacendem discussão sobre o relacionamento conturbado do país com seus símbolos. Ideia é que medida possa ajudar a desvincular as cores alemãs da extrema direita. Leia mais

Documentário retrata primeira comandante transgênero do Exército alemão

Filme mostra vida de Anastasia Biefang, uma veterana de missões no Afeganistão que fez transição de gênero. Comandante de batalhão de 700 homens diz que desejava mostrar que "também existem pessoas trans na Bundeswehr". Leia mais

Alemanha planeja usar pornografia infantil falsa para capturar pedófilos

Ministério da Justiça quer autorizar investigadores a usar imagens computadorizadas que teriam aparência de verídicas para ganhar acesso a fóruns da darknet que reúnem criminosos. Plano controverso divide partidos. Leia mais

Museu do Prado, legendário templo da arte, faz 200 anos Inaugurado em 1819 O Prado é um dos museus mais famosos do mundo - e um dos mais visitados. Em 19 de novembro de 1819, foi inaugurado com o nome oficial Museo Real de Pintura y Escultura. As obras dos séculos 19 e 20 deixaram o museu em 1971, tornando este templo da arte acima de tudo uma centro de obras dos grandes mestres antigos.

Museu do Prado, legendário templo da arte, faz 200 anos Nudez de Goya A arte espanhola foi naturalmente o foco das atenções desde o início. A pintura de Francisco de Goya "A Maja Nua" foi pintada entre 1795 e 1800. A obra causou um escândalo. A Inquisição Espanhola quis saber de Goya quem encomendou a pintura. Não se sabe o que ele respondeu, mas mesmo assim teve revogado o título de pintor da corte. Hoje, a pintura atrai multidões ao Prado.

Museu do Prado, legendário templo da arte, faz 200 anos Velázquez e a família real Várias obras do espanhol Diego Rodríguez de Silva y Velázquez também podem ser encontradas no Prado. A mais importante e famosa é "As meninas" (aqui um excerto), de 1656. A pintura entrou para a história da arte por refletir o ato de pintar. O próprio Velázquez pode ser visto à esquerda com um pincel.

Museu do Prado, legendário templo da arte, faz 200 anos Nudez de Dürer Hoje, a coleção de pinturas do Prado inclui milhares de quadros. O núcleo espanhol foi ampliado, foram adicionadas obras de Holanda, Itália, França, Inglaterra e dos países de língua alemã. Um dos mais famosos é o trabalho de Albrecht Dürer "Adão e Eva" (1507), pintado sobre madeira, que é mostrado aqui após uma trabalhosa restauração.

Museu do Prado, legendário templo da arte, faz 200 anos Visões de Botticelli Uma obra-prima da pintura italiana no Prado é "História de Nastagio - Parte 1" de Sandro Botticelli (aqui um excerto). A pintura "Encontro com os amaldiçoados na floresta de pinheiros" remonta ao livro Decameron, de Giovanni Boccaccio, e mostra uma mulher sendo perseguida por cães e homens. A pintura é do final do século 15.

Museu do Prado, legendário templo da arte, faz 200 anos Mestres holandeses O museu espanhol também expõe numerosos ícones da pintura holandesa, como por exemplo uma grande obra de Hieronymus Bosch (1450-1516): "O jardim das delícias terrenas". Aqui o espectador pode mergulhar nos inúmeros detalhes de um tríptico de 2,20 por 3,90 metros que trata da história da Criação.

Museu do Prado, legendário templo da arte, faz 200 anos Cenas da Antiguidade O pintor holandês Peter Paul Rubens passou a vida trabalhando em representações de narrativas da Antiguidade. Na pintura "Mercúrio e Argos" (na foto, uma parte da obra) ele descreve magistralmente como o mensageiro divino Mercúrio ataca o guardião Argos para libertar a princesa Io, que fora transformada em vaca.

Museu do Prado, legendário templo da arte, faz 200 anos Danças camponesas O mestre flamengo Jan Brueghel (1568-1625) também está representado em Madri com uma obra importante. A sua pintura "Dança dos Duques" mostra o grande talento deste artista visionário. Jan Brueghel, o Velho, também conhecido como "Brueghel camponês", era considerado um mestre na representação da vida rural. Autoria: Jochen Kürten (rw)



Assistir ao vídeo 07:01 Protestos na Colômbia

