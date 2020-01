As principais notícias do dia 22/01/2020

MUNDO

China reforça medidas após 17ª morte por coronavírus

Voos e trens a partir de Wuhan são suspensos, após confirmação de mais de 500 casos da misteriosa pneumonia viral. Há registros de pessoas infectadas também no Japão, Macau, Coreia do Sul, Taiwan, Tailândia e nos EUA.Leia mais

Opinião: Impeachment de Trump não é perda de tempo

Embora haja quem diga que o processo contra o presidente não dará em nada, não julgá-lo seria uma traição à democracia. Trump e outros governantes precisam entender que eles não estão acima da lei, opina Carla Bleiker.Leia mais

Morre Terry Jones, o "menino travesso" do Monty Python

Ator, escritor e diretor da icônica e irreverente trupe de comediantes que revolucionou o humor britânico sofria de um raro tipo de demência. Ele era tido como a inspiração para a comédia anárquica do grupo.Leia mais

Chefe da Comissão Europeia defende taxa de carbono sobre importações

Em Davos, Ursula von der Leyen afirma que economia europeia não pode sofrer "concorrência injusta" de países com altas emissões de gases do efeito estufa e defende taxar importações de quem polui.Leia mais

Grécia elege primeira presidente mulher

Juíza é escolhida nova chefe de Estado pelo Parlamento, com votos de governistas e opositores. Katerina Sakellaropoulou presidiu tribunal superior e foi indicada ao cargo pelo premiê conservador Kyriákos Mitsotákis.Leia mais

Sauditas negam culpa em invasão de celular de Jeff Bezos

Embaixada da Arábia Saudita nos EUA diz ser "absurda" a acusação de envolvimento do país em suposto hackeamento. Jornal afirma que aparelho do bilionário foi invadido por meio de mensagem do príncipe herdeiro saudita.Leia mais

Coluna Cartas do Rio: O mundo como cinema-catástrofe

Destruição do meio ambiente e surgimento de decisores políticos como Donald Trump e Jair Bolsonaro fazem pensar que vivemos num momento pré-apocalíptico. Em algum momento, será tarde demais, escreve Philipp Lichterbeck.Leia mais

BRASIL

Organizações condenam denúncia contra Glenn Greenwald

Entidades brasileiras e internacionais criticam ação do MPF como ameaça grave à liberdade de imprensa e à democracia. Fundador do Intercept é acusado de envolvimento em invasão de aplicativos de mensagens de autoridades.Leia mais

"Denúncia contra Glenn Greenwald é aventura arbitrária"

Em entrevista, especialista em direito constitucional aponta afronta à liberdade de imprensa e ao devido processo legal na denúncia do MPF contra jornalista do Intercept, acusado de conluio com hackers.Leia mais

Comissão de Mortos e Desaparecidos pode acabar em 2020

Em entrevista à DW, advogado que assumiu comando do órgão sob Bolsonaro defende mudanças no regimento interno e diz que deve entregar relatório final sobre vítimas da ditadura até o final do primeiro semestre.Leia mais

"Querem mudar a narrativa sobre a ditadura"

Para familiares de vítimas da ditadura, mudanças na Comissão sobre Mortos e Desaparecidos desrespeitam legislação. Apontando necessidade de "corrigir irregularidades", órgão suspendeu emissão de atestados de óbito.Leia mais

Coluna Caros Brasileiros: Bravo, Brasil!

Que perda de tempo! Mais uma vez um membro do governo brasileiro desviou a atenção dos problemas do país com referências ao nazismo. Um gesto errado na hora errada, mas que ganhou a resposta certa: basta! Leia mais