As principais notícias do dia 20/02/2019

BRASIL

Os principais pontos da reforma da Previdência de Bolsonaro

Proposta do governo é entregue ao Congresso. Texto estabelece idade mínima, altera regras para professores e prevê quatro regras de transição para a aposentadoria. Entenda algumas mudanças. Leia mais

Exames constatam metais no sangue de bombeiros em Brumadinho

Testes revelam quantidades excessivas de alumínio e cobre, o que pode servir como indício de que estes materiais estavam presentes na lama que se espalhou após rompimento da barragem da Vale. Leia mais

O Brasil na imprensa alemã (20/02)

As decisões da TÜV Süd depois da tragédia em Brumadinho, a batalha dos artistas contra Bolsonaro no Rio e a nomeação da ex-feminista Sara Winter para a Secretaria Nacional da Mulher são alguns dos temas abordados. Leia mais

O que faz do Brasil um dos países mais desiguais?

Em termos de igualdade social, o país figura entre os dez piores do mundo. Problema tem raízes históricas que remontam à escravidão e, apesar de alguns avanços nas últimas décadas, está longe de ser resolvido. Leia mais

"Política de Estado sobre direitos humanos está enfraquecida"

Grupo de 20 juristas, intelectuais e ativistas lança a Comissão Arns, para monitorar direitos humanos no Brasil e buscar diálogo. Em entrevista, seu presidente, Paulo Sérgio Pinheiro, fala em escalada de violações. Leia mais

Por que a diversidade das bonecas importa

No mercado brasileiro, ainda predomina a normalização do padrão loira, branca e magra desde a infância, o que reforça preconceitos e gera impacto na autoestima e na construção da identidade das crianças. Leia mais

MUNDO

As catástrofes humanitárias esquecidas do planeta

Etiópia, Madagascar, Haiti, Congo e Filipinas: estudo de ONG americana mostra as crises que acontecem longe dos olhos do grande público, praticamente ignoradas pela imprensa. Leia mais

Putin ameaça retaliar se EUA instalarem mísseis na Europa

Em seu discurso sobre o estado da nação, presidente russo faz ataques a Washington e promete apontar seu arsenal para os Estados Unidos e para o continente europeu se mísseis americanos atravessarem o Atlântico. Leia mais

Franceses vão às ruas contra o antissemitismo

Protestos ocorrem em todo o país exigindo justiça após aumento dos ataques e profanações contra judeus e locais judaicos, Macron diz que antissemitas "não são dignos da República da França". Leia mais

Opinião: Dias de uma triste verdade no Vaticano

A Igreja Católica está diante de dias decisivos. Encontro inédito entre superiores das ordens religiosas e presidentes das conferências nacionais episcopais com o papa confronta instituição com escândalo dos abusos. Leia mais

ALEMANHA

Alemanha paga pensão a colaboradores dos nazistas na Bélgica

Parlamentares belgas apelam ao governo do seu país para que encerre pagamentos a 27 cidadãos que colaboraram com o regime nazista. Também no Reino Unido haveria pessoas que recebem essas pensões da Alemanha. Leia mais

