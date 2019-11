As principais notícias do dia 19/11/2019

As dez mais belas pontes da Alemanha

Potencial explosivo

Construída em 1963, durante a Guerra Fria, a ponte Fehmarnsund tinha compartimentos com cargas explosivas devido a preocupações com uma potencial invasão. A ponte se estende através de uma parte do Mar Báltico, ligando a ilha de Fehmarn com a ponta nordeste do continente alemão. Os seis compartimentos, sob a rodovia no lado do continente, eram conectados a um posto de controle nas proximidades.