As principais notícias do dia 19/08/2019

A luta contra o turismo de massa

Adeus ao passeios sossegados

Verdadeiras massas de turistas se espremem por Barcelona, como aqui no calçadão "Las Ramblas". A fim de abrandar a agitação turística, a segunda maior cidade da Espanha proibiu a construção de novos hotéis e adotou regras mais rigorosas para o aluguel de apartamentos de férias. Os 1,6 milhão de habitantes sofrem tanto com as multidões como com os aluguéis extremamente altos.