As principais notícias do dia 19/02/2019

BRASIL

Análise: Todos os filhos do presidente

Interferência, escândalos e "fritura". Com envolvimento direto nas crises da nova gestão, a prole de Jair Bolsonaro vem exercendo influência e transformando o governo em uma operação familiar. Leia mais

Áudios acirram crise no governo Bolsonaro

Mensagens divulgadas pela "Veja" rebatem versão de família Bolsonaro sobre conversa com Gustavo Bebianno. Leia mais

Governo fatia em três pacote anticrime de Moro

Temendo rejeição no Congresso, Bolsonaro separa do texto original a proposta de criminalizar caixa 2. Ministro sugere que prática não é corrupção e admite que alteração foi feita após reclamação de parlamentares. Leia mais

MODA

Morre o estilista alemão Karl Lagerfeld

Ícone da moda mundial, Lagerfeld morre aos 85 anos, anuncia a Chanel, de quem ele foi o diretor artístico por mais de três décadas. Leia mais

MUNDO

Partido Verde alemão manifesta apoio a Jean Wyllys

Vice-presidente do Bundestag, deputada Claudia Roth publica texto no Facebook agradecendo visita do ex-deputado do Psol e elogia empenho dele em defesa dos direitos humanos e da democracia. Leia mais

Bernie Sanders anuncia pré-candidatura à Casa Branca

Senador progressista de 77 anos quase desbancou Hillary Clinton nas prévias do Partido Democrata em 2016. Ele é o 12º membro da legenda a entrar na disputa visando derrotar Trump nas eleições de 2020. Leia mais

DW concede Prêmio Liberdade de Expressão a Anabel Hernández

Escritora e jornalista mexicana, conhecida por seu trabalho investigativo em temas relacionados ao narcotráfico em seu país, é a premiada de 2019. Leia mais

FUTEBOL

Coluna Halbzeit: Como sobreviver à mercantilização do futebol?

O St. Pauli, do norte da Alemanha, é o clube que mais bem representa o dilema entre engajamento social e futebol competitivo. Sua torcida teme que, com eventual subida à primeira divisão, perca-se a identidade popular. Leia mais

_____________

Assistir ao vídeo 04:05 Ao vivo agora 04:05 min Compartilhar A primeira coletiva de Jean Wyllys depois de deixar o Brasil Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/3DeMr A primeira coletiva de Jean Wyllys depois de deixar o Brasil

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| WhatsApp | App | Instagram | Newsletter