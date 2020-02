As principais notícias do dia 18/02/2020

MUNDO

Queixa contra TÜV Süd avança na Alemanha

Há um ano, rompimento da barragem de resíduos da Vale em Brumadinho fez 270 vítimas. Dentro de algumas semanas, promotores e policiais alemães vão investigar o caso em Minas Gerais. Leia mais

Alemães e franceses avaliam risco de pandemia do coronavírus

Cientistas alemães questionam dados oficiais chineses, e ministro da Saúde da França alerta para "risco verossímil" de disseminação global do Covid-19. Cerca de 780 casos já foram confirmados fora da China continental. Leia mais

Entenda a diferença entre epidemia e pandemia

Ambos os termos são usados em conexão com a disseminação de doenças. Com o surto atual de coronavírus, muitos têm empregado "epidemia" e "pandemia" de forma incorreta. Leia mais

Incêndios dizimam população de coalas na Austrália

Segundo WWF, até 85% da espécie nativa foi perdida em Nova Gales do Sul. Ministra do Meio Ambiente diz que em algumas regiões do país coalas podem ser declarados ameaçados de extinção. Leia mais

Escoteiros da América pedem falência em meio a acusações de abuso sexual

Entidade considerada por décadas como referência moral no país enfrenta enxurrada de ações na Justiça por abusos sexuais cometidos ao longo de décadas. Processo poderá ser um dos maiores já realizados. Leia mais

BRASIL

Comissão de Ética arquiva caso Wajngarten

Maioria do colegiado livra secretário de Comunicação de Bolsonaro de investigação por conflito de interesses e alega não haver indícios de irregularidades. Suspeito de corrupção, chefe da Secom é alvo de inquérito da PF. Leia mais

"Bolsonaro escolheu o confronto com a sociedade"

Cofundador do Greenpeace no Brasil diz que sociedade civil vive momento mais crítico desde a redemocratização e que governo coloca em xeque o meio ambiente "em nome de um desenvolvimentismo que já se mostrou equivocado". Leia mais

CULTURA

Berlinale 2020: cinema latino-americano floresce na Alemanha

Filmes latinos abordam temáticas diversas, como migração, identidades sexuais alternativas e histórias entre realidade, ficção e ilusão. Brasil tem presença recorde, disputando Urso de Ouro com "Todos os mortos". Leia mais

FUTEBOL

Coluna Halbzeit: Champions League e a hora da verdade para o futebol alemão

Os atuais três grandes nomes da Bundesliga, Bayern, Leipzig e Dortmund, começam a fase do mata-mata do torneio da Uefa com a missão de acabar com o jejum enfrentado pelo futebol alemão, sem um título europeu desde 2013. Leia mais

